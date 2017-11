Democraten winnen gouverneursverkiezingen, Trump distantieert zich van verliezer

Gillespie was aan het begin van de campagne gematigd maar koos de afgelopen weken voor een rechtsere toon over immigranten en steun voor omstreden standbeelden. In agressieve campagnespotjes verweet hij Northam onder meer gangs te stimulren door migranten binnen te halen. Ook Trump was fel gekant tegen de Democratische kandidaat. Dinsdagochtend twitterde hij nog dat Northam weinig doet tegen criminaliteit, weinig steun verleent aan veteranen en vuurwapenbezit dwars zit.



Voorbode voor 2018

In New Jersey konden kiezers stemmen op een opvolger van de Republikeinse gouverneur Chris Christie, die eerder probeerde president te worden. De Republikeinse kandidaat Kim Guadagno had weinig kans door de impopulaire Christie en impopulaire Trump. Politieke analisten houden de verkiezingen nauwlettend in de gaten omdat ze een voorbode kunnen zijn voor de tussentijdse parlementsverkiezingen in 2018.



In verschillende Amerikaanse staten en steden was het dinsdag verkiezingsdag, met onderwerpen variërend van een referendum over gezondheidszorg tot nieuwe bestuurders. Inwoners van de stad New York konden voor een burgemeester stemmen en herkozen Bill de Blasio.