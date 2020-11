Demonstranten steken parlement Guatemala in brand

Spa­ceX-ra­ket Crew-1 na bijna 27 uur gearri­veerd bij ruimtesta­ti­on ISS

17 november Om 05.15 uur vanochtend is de raket van SpaceX, met vier astronauten aan boord, gearriveerd bij het internationale ruimtestation ISS. De Crew-1 werd in de nacht van zondag op maandag gelanceerd en is de eerste echte door SpaceX gelanceerde ‘expeditie’ naar het ruimtestation.