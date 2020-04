Denemarken laat als eerste de teugels los in de strijd tegen het coronavirus

,,Het is belangrijk dat we Denemarken niet langer dan nodig is op slot houden’’, aldus premier Mette Frederiksen. Het land legde in de crisis als eerste op 11 maart al strenge beperkingen op. De grenzen en sommige bedrijven gingen dicht, bijeenkomsten met meer dan tien mensen werden verboden.

‘Stapje voor stapje’

Nu bouwt Denemarken de beperkingen weer als eerste af. De verspreiding van het coronavirus lijkt onder controle en de Deense regering wil de economie daarom weer op gang brengen. ,,Maar we doen dat stapje voor stapje, langzaam en voorzichtig’’, aldus Frederiksen die de vergelijking maakte met het lopen op een koord. ,,Als we te snel gaan, is er het gevaar van weer oplopende besmettingen en dan moeten we weer gaan sluiten.’’ Tot gisteren telde Denemarken 6000 gevallen van besmetting met het coronavirus, 260 mensen zijn er aan overleden. Sinds begin deze maand dalen het aantal ziekenhuisopnamen en het aantal patiënten op de intensive care.

Oostenrijk

Denemarken is overigens niet het enige land dat de opgelegde beperkingen langzaam afbouwt. In Oostenrijk mogen vanaf dinsdag bepaalde winkels weer open, andere winkels, restaurants en hotels gaan in mei weer in bedrijf. Noorwegen heropent op zijn beurt op 20 april de kinderopvang, de basisscholen volgen een weer later. In Bulgarije mogen de boerenmarkten weer worden gehouden. Tsjechië geeft bouwmarkten en de handel in fietsen weer toestemming om de deuren te openen. Tevens worden de regels voor openluchtrecreatie versoepeld. Zelfs Spanje, na Italië in Europa het hardst geraakt door het coronavirus, verlicht de eerste beperking. Arbeiders in niet-cruciale sectoren mogen vanaf morgen weer aan het werk. Bij stations voor het openbare vervoer worden gezichtsmasker uitgereikt.