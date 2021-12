Denen overnachten in Ikea-vestiging na te zijn ingesneeuwd

Het verkeer in Noord-Jutland raakte door de hevige sneeuwval gestremd. 6 klanten en 21 medewerkers van Ikea in Aalborg konden niet op tijd wegkomen en moesten dus noodgedwongen overnachten in de showroom. De groep besloot er maar het beste van te maken en het warenhuis bood een diner aan.

,,We hebben net de kerstkalender gezien en gegeten”, meldde warenhuismanager Peter Elmose gisteravond. ,,Nu gaan we voetbal kijken en een beetje plezier hebben. De sfeer is ondanks de omstandigheden fantastisch.”

Elmose had in de middag al een slecht voorgevoel gekregen. ,,We voelden al om 16.00 uur, het moment waarop we meestal de medewerkers wisselen, dat er problemen waren in het verkeer. ‘s Avonds moesten we toegeven dat het niet veilig was om weg te gaan.”