Depressieve dochter (14) belt zelf hulplijn: ouders van 5 kinderen opgepakt voor extreme verwaarlozing

Jaloerse ex komt vrij na bedreigen vriendin en vermoordt haar meteen: ‘Het werd rood voor mijn ogen’

13:46 Aurélie Montchéry (31) uit het Belgische Henegouwen is vermoord door haar ex, die haar lichaam in een kofferbak dumpte. Sébastien De L. (40) was amper twee weken vrij, nadat hij een maand had vastgezeten voor mishandeling van Aurélie. Ook had hij haar geregeld met de dood bedreigd. Vrijdag sloegen zijn stoppen door.