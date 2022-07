Derde Britse minister stapt op, Boris Johnson verder in het nauw

Will Quince zegt op te stappen nadat hij ‘onjuiste informatie’ had gekregen over de aanstelling van Chris Pincher, de functionaris die vorige week moest aftreden omdat hij twee mannen zou hebben betast. Minister Quince verscheen dinsdagochtend in de media om te zeggen dat Johnson bij die aanstelling niet op de hoogte was geweest van eerdere klachten tegen Pincher. Later op de dag bleek dat het hem destijds wel verteld was. Quince zegt dat hem verzekerd is dat de premier niets van de klachten wist en dat hij dat ‘in goed vertrouwen geaccepteerd en herhaald’ heeft. Hij ziet nu geen andere mogelijkheid dan aftreden.