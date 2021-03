Dertien doden bij hinderlaag tegen politieagenten in Mexico

De aanval op het veiligheidskonvooi vond plaats in de gemeente Coatepec Harinas in de centrale deelstaat Mexico en werd vermoedelijk uitgevoerd door leden van een criminele bende. De agenten waren volgens de lokale minister van Veiligheid Rodrigo Martinez-Celis op dat moment bezig met operaties tegen gewapende groepen in het gebied. ,,De aanval is een belediging voor de deelstaat. We zullen met volle kracht reageren en de wet handhaven’’, zei de minister.