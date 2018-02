Dertien Russen beschuldigd van bemoeienis met verkiezingen VS

Oud-Playmate: Ik had maandenlange affaire met Donald Trump

0:01 Na eerder door pornoster Stormy Daniels in het nauw te zijn gebracht, is het nu het voormalige Playboy-model Karen McDougal die president Trump in een lastig parket brengt. De ‘Playmate of the Year 1998’ zegt na een zwembadfeestje in 2006 maandenlang een relatie met The Donald te hebben gehad. ‘Fake news’, volgens het Witte Huis.