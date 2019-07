Deutsche Bank onderzoekt financiële banden met misbruikverdachte Jeffrey Epstein

The Wall Street Journal berichtte gisteren dat de grootste bank van Duitsland een belangrijke rol had gespeeld in de financiële transacties van Epstein, maar dat het bedrijf intussen alle banden met de zakenman heeft verbroken.

Het openbaar ministerie in New York beschuldigt de 66-jarige investeerder ervan tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt. In de aanklacht staat dat hij tussen 2002 en 2005 in New York en Florida een illegaal netwerk voor vrouwenhandel heeft op poten zette. Sommige meisjes waren niet ouder dan veertien jaar en werden gelokt met geldbedragen. Ze werden aangezet om op hun beurt andere meisjes in het netwerk te betrekken.