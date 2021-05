Deze Amerikaanse beroemdheden staan klaar voor een politieke carrière

Van Ronald Reagan tot Clint Eastwood en Arnold Schwarzenegger. Van de gevallen komiek Al Franken tot zanger Sonny Bono en van presentator Jerry Springer tot zakenman en tv-ster Donald Trump. De Verenigde Staten hebben een rijke geschiedenis aan beroemdheden die nieuwe carrières in de politiek ambieerden. De een met wat meer succes dan de ander. George Takei, de wereldberoemde Mr. Sulu uit de tv-serie Star Trek, bijvoorbeeld had meer succes als acteur in het heelal dan als politicus in Californië.



Maar de sterrenlijst zou de komende tijd best eens kunnen groeien. Want in Californië wordt voormalig Olympisch kampioen en transseksueel, Caitlyn Jenner, getipt als kandidaat-gouverneur. In Texas is Oscarwinnaar, acteur Matthew McConaughey, druk aan het lobbyen om eveneens die functie te bemachtigen. En in New York City heet Andrew Yang, een zakenman die bekendheid verwierf door zijn kandidatuur voor het presidentschap in 2020, een belangrijke kanshebber voor de nominatie voor het Democratische burgemeesterschap.

Bestuurlijke ervaring

Volledig scherm Arnold Schwarzenegger voert campagne in 2003. © AP Aan naamsbekendheid ontbreekt het geen van deze Amerikaanse beroemdheden. Een groot publiek bespelen kunnen ze zeker, maar hun gebrek aan ervaring in openbare functies gaat hen mogelijk parten spelen. Donald Trump bleek een ongeëvenaard fenomeen in de sociale media en niemand was spraakmakender dan hij. Maar er is op zijn zachtst gezegd twijfel of The Donald inhoudelijk wel zo’n sterke president was.

Het valt ook niet mee voor een tv-ster om ook te schitteren in de overwegend best saaie politiek, denkt Daniel Ketchell, die stafchef was van Schwarzenegger, de Oostenrijkse bodybuilder die Hollywoodster werd. Schwarzenegger werd in 2003 ook gouverneur van Californië, voor twee ambtstermijnen. ,,Ik denk dat mensen nu naar beroemdheden kijken en denken: we hebben net een beroemdheid tot president gekozen en we waren allemaal de hele tijd gestrest”, zegt Ketchell tegen persbureau AP.

Caitlyn Jenner

Jenner, een gouden medaillewinnaar op de tienkamp, die misschien nog bekender is ​​als lid van de wereldberoemde familie Kardashian, begon vorige week haar campagne om de Democraat Gavin Newsom uit te dagen. Gesteund door haar 3,5 miljoen Twittervolgers en bijna 11 miljoen fans op Instagram dicht de entourage van Jenner haar grote kansen toe. Arnold Schwarzenegger is het voorbeeld van een celebrity die het ver schopte in de politiek. Maar hij had wel degelijk bestuurlijke ervaring want voordat hij gouverneur werd was de acteur onder meer actief als voorzitter van de Council on Physical Fitness and Sports van president George H.W. Bush. Schwarzenegger was ook nog eens getrouwd met Maria Shriver, een lid van de Kennedy-dynastie.

De in het begin van zijn carrière vaak bespotte Ronald Reagan was ook meer ervaren dan vaak wordt gedacht. Hij was voorzitter van de Screen Actors Guild, een machtige vakbond van film- en televisieacteurs, en leerde daar hard onderhandelen. Jesse Ventura, de professionele worstelaar die de gouverneur van Minnesota werd, was geen geboren politicus maar kwam toch behoorlijk uit de verf: hij omringde zich met zeer ervaren assistenten.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: