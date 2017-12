Deze baby is maar een jaar jonger dan haar moeder

Tina en haar man Benjamin (33) werden in maart van dit jaar ingelicht over embryo Emma. Toen hoorden ze ook dat het embryo al op 14 oktober 1992 was ingevroren, amper een jaar nadat Tina zelf ter wereld kwam. ,,Besef je dat ik maar 25 jaar oud ben? Dit embryo en ik hadden beste vriendinnen kunnen zijn”, reageerde de aanstaande moeder.



Zeven jaar eerder was het stel getrouwd en in die jaren vingen zij evenzoveel pleegkinderen op. ,,Mijn man heeft taaislijmziekte en onvruchtbaarheid komt daarbij vaak voor”, vertelt Tina. ,,We hadden besloten dat we waarschijnlijk kinderen zouden adopteren en we voelden ons daar goed bij.”



Maar op een dag vertelde Tina's vader hen dat hij op televisie had gezien dat er zoiets bestaat als ‘embryoadoptie’. ,,Ze planten een bevruchte eicel in en jij draagt de baby”, zei hij. Het stel dacht enkele weken over die optie na en stelde zich vervolgens kandidaat.