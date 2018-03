Deze foto's moet je hebben gezien

Uitslag pre­si­dents­ver­kie­zin­gen Rusland volstrekt oninteressant

19:04 De opkomst bij de presidentsverkiezingen in Rusland lag volgens de Centrale Kiescommissie om 12.00 plaatselijke tijd (10.00 uur in Nederland) rond de 35 procent. Het zal erom spannen of vanavond de 46 procent van zes jaar geleden wordt gehaald.