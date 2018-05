Deze foto's moet je zien

Moordzaak België 'Weet je waarom het hier zo stil is, vroeg hij, en toonde mij toen die gruwel'

11:18 De Belgische jodelaar Dietwin H. (38) blijft in de cel, ook al wijst alles erop dat hij ongewild betrokken raakte bij de dood van Caroline Dombrecht (46). Kevin L. (31), manager van H., is de enige verdachte van de moord. ,,We hadden een gesprek over mijn carrière'', vertelt de jodelaar. ,,Plotseling vroeg hij of ik wist waarom het zo stil was in huis. En toon liet hij me die gruwel zien.''