Deze foto's moet je zien

Lichaam crosskampi­oen die hond uit water probeerde te redden gevonden

14:51 Na een urenlange zoektocht in een Belgisch recreatiegebied is het lichaam van voormalig motorcrosskampioen Eric Geboers gevonden. De 55-jarige Belg, vijfvoudig wereldkampioen, sprong gisteravond uit een boot om zijn hond te redden die in het water was beland en kwam niet meer boven.