Deze foto's moet je zien

Simpel Facebookbe­richt zet Marokkaan­se economie op z'n kop

12:58 Het leven in Marokko is te duur, vinden veel Marokkanen. In plaats van de straat op te gaan om te demonstreren, hebben actievoerders een ander middel gevonden om hun afkeer te tonen. Ze boycotten de producten van drie merken. De schappen in de winkels blijven vol.