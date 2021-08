Deze gevreesde sharia-opperrechter is nu de hoogste baas van de taliban

Nederlan­der op Belgische Most Wan­ted-lijst na meer dan tien jaar opgepakt in Duitsland

13 augustus Eric Robert De Cocq Van Delwijnen, een naar België uitgeweken Nederlander, is donderdag gearresteerd in het Duitse Löbau. Hij was meer dan tien jaar spoorloos nadat hij in 2011 door de rechtbank in Gent veroordeeld werd tot vijftien jaar cel voor poging tot moord. Hij sloeg echter op de vlucht nog voor zijn proces begon.