Deze Japanner is officieel de oudste man ter wereld

De op 25 juli 1905 geboren Nonaka ontving het certificaat vandaag van Guinness World Records tijdens een ceremonie thuis in Ashoro op het noordelijke hoofdeiland Hokkaido in Japan.



Nonaka groeide hij op in een groot gezin. Hij werkte in een herberg met warmwaterbron die al van zijn ouders was en nu wordt gerund door zijn kleindochter.



Hij ligt nog regelmatig in de bronnen en geniet ook van het eten van snoep. Om zijn record te vieren, at hij een stuk van zijn lievelingstaart. Nonaka overleefde zijn vrouw en twee van de vijf kinderen die het stel kreeg.