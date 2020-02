Deze kamer in Parijs kost... 945.000 euro

In Parijs kijkt niemand er meer van op: huizen waar miljoenen voor worden neergeteld en appartementen die alleen nog door de allerrijksten te betalen zijn. Maar nu is er toch verrassing alom. In Parijs is namelijk een piepkleine studio te koop gezet voor de prijs van maar liefst 945.000 euro.

Het gaat om een ruimte van 30 vierkante meter. Zo klein dat het bed direct naast de zitbank staat. Ideaal voor een student. In theorie. De Franse media raken niet uitgepraat over ‘de idiotie van de 1-miljoen-euro-studio’. Op de site van de verkoopadvertentie, werd een lange rij aan haatberichten geplaatst.

,,Ik kreeg allemaal beledigingen te horen. Mensen schreven me: schaam je je niet?’’, vertelde de verkopende makelaar Philippe Ledermann in de Franse pers. ,,Maar de eigenaar had zelf de prijs vastgesteld. Want zijn buren verkochten voor soortgelijke prijzen.’’

De studio mag dan 1 miljoen kosten, maar daar krijg je wel wat voor. Vanuit het raam heb je uitzicht op de Eiffeltoren. En verder: nou, niet veel. Volgens de advertentie is er een lift, een wc en een ingericht keukentje.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Voor die 945.000 euro woon je wel om de hoek van de Eiffeltoren. © Saint Ferdinand Immobilier

De studio is alles behalve het allerduurste appartement van Parijs. Maar voor zover bekend was er nooit eerder een appartement dat zó klein was en tegelijk zó veel kostte. Vorig jaar werd een historisch record gebroken als het gaat om huizenprijzen. Een ondernemer kocht toen een 18de-eeuws appartement in Parijs van 1000 m2, verspreid over drie verdiepingen, met zestien kamers en een tuin van 300 m2 voor de prijs van 39 miljoen euro.

Parijs is peperduur om te wonen. Uit de zogeheten Barnes City Index blijkt dat de Franse hoofdstad op dit moment het meest gewild is onder de allerrijksten in de wereld; meer nog dan New York en Tokyo. ,,Ondanks de stakingen en ondanks de Gele Hesjes was Parijs vorig jaar het populairst onder onze klanten’’, concludeert luxemakelaar Barnes. Het laatste jaar profiteerde de hoofdstad mede van de Brexit: rijken trokken weg uit Londen en kozen vaak voor Parijs.

Brexit

Gemiddeld betaal je in Parijs op dit moment ruim 10.000 euro per vierkante meter. Daarmee is de woningprijs in tien jaar met ruim 60 procent gestegen, blijkt uit cijfers van notarissen. Vorig jaar alleen al steeg de huizenprijs met 8 procent, mede door de Brexit. Die groei zal zich ook de komende tijd voortzetten, is de verwachting. Er is veel vraag, vooral onder rijke buitenlanders, en het aanbod is beperkt.