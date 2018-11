Deze plannen van Trump gaan niet door

De uitkomst van de tussentijdse verkiezingen is geen onverdeeld succes voor de Democraten. Ze heroveren weliswaar de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, maar de Republikeinen verstevigen hun positie in de Senaat.



Een ding is zeker: Trump krijgt het zonder absolute controle over het Amerikaanse Congres een stuk lastiger, want de Democraten gaan nu over de begroting en kunnen nieuwe wetsvoorstellen blokkeren. En dat zullen ze bij een aantal omstreden plannen van Trump ook doen. Tegelijkertijd weten de Democraten als geen ander dat als ze bij alles gaan dwarsliggen Trump een slachtofferrol kan aanmeten en over twee jaar zomaar eens opnieuw verkozen kan worden. Geven en nemen luidt het devies.