Deze vier kwesties liggen op tafel

Kim Jong-un beschikt na het voorbereidende werk van zijn vader, Kim Jong-il, over een beperkt aantal intercontinentale raketten met atoomkop. Ondanks sancties van de Verenigde Naties voerde hij het aantal nucleaire tests zelfs op. Nu de Verenigde Staten binnen bereik liggen, is de maat vol voor de Amerikanen. Donald Trump eiste aanvankelijk een straks schema voor volledige ontmanteling van Noord-Korea's nucleaire slagkracht. Dat lijkt achteraf een theatraal openingsbod van de voormalige makelaar uit New York. Volgens Trumps jongste prognose gaat hij met 'Rocket Man' een proces beginnen’ Dat de twee elkaar de hand schudden is al uniek, aldus Trump. ‘Binnen enkele seconden’ zal Trump naar eigen zeggen doorhebben als hij door Kim in de maling wordt genomen en dan is het einde oefening. Maar ook Trump weet inmiddels dat hij de totale ontmanteling van Noord-Korea als kernmacht niet gaat meemaken als president van de Verenigde Staten, ook niet in een eventuele tweede ambtsperiode. Kim heeft – net als zijn grootvader Kim Il-sung en zijn vader - het Noord-Koreaanse volk opgevoed in de leer dat alle ontberingen en het internationale isolement de prijs zijn voor een glorieuze toekomst. Als atoommacht kan niemand Noord-Korea negeren en Kim III kan daar thuis moeilijk op terugkomen. Hij kan ‘massieve concessies’ eisen van Trump die nu mag aantonen inderdaad de beste deal maker ooit in het Witte Huis te zijn. Zijn minister van Buitenlandse Zaken, James Mattis, schatte dat de weg naar serieuze ontwapening in het beste geval ‘hobbelige’ is.