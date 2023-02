Dianne Feinstein (89), oudste senator VS, stelt zich niet herkiesbaar in 2024

suriname Meisje voor straf gebrand met strijkij­zer, politie ontruimt kinderte­huis

De Surinaamse autoriteiten hebben dit weekeinde een kindertehuis ontruimd na meldingen over geweld en mogelijk seksueel misbruik door de directeur en twee medewerkers. De misstanden bij tehuis Hoop voor Kinderen kwamen aan het licht nadat een meisje voor straf met een strijkijzer was gebrand en een ander meisje was mishandeld.