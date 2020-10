Dierenbeul slaat paard met hamer dood in België

Het drama voltrok zich donderdag in Flémalle. Loïc (17) deed de ontdekking toen hij even ging kijken bij zijn twee paarden waarvan er eentje ongedeerd bleek te zijn. Hij belde meteen een dierenarts maar die kon niets meer betekenen voor de 17-jarige merrie. Autopsie op het kadaver in de dierenkliniek van de universiteit van Luik wees uit dat het paard verscheidene breuken en inwendige bloedingen had, veroorzaakt door hamerslagen. ,,Wil een paard bezwijken onder zulk geweld dan moet er heel hard zijn geslagen. Daarvan is de dierenarts overtuigd”, verklaarde Loïc tegenover de Franstalige nieuwssite 7 sur 7.