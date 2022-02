Dierenorganisaties boos op Gucci vanwege tijger in campagne

Dat Gucci zijn invloed gebruikt om de commerciële uitbuiting van de wilde en bedreigde dieren te promoten, in plaats van hun bescherming en instandhouding te bevorderen, is ‘heel teleurstellend’, aldus dierenwelzijnsorganisatie AAP.

In een reclame van Gucci is te zien hoe een tijger binnenloopt bij een luxe theekransje om zo The Gucci Tiger-collectie te promoten. In totaal hebben vijftig organisaties een brief van AAP ondertekend, waaronder ook World Animal Protection, Peta en IFAW. In de brief, die vandaag wordt gepubliceerd, ‘wordt de verantwoordelijke creative director van Gucci gewezen op de kwalijke impact van de campagne’, meldt AAP.

,,De Gucci Tiger-campagne is een klap in het gezicht van duizenden mensen die keihard werken om te voorkomen dat wilde dieren eindigen als entertainers of huisdieren”, meldt een woordvoerder. ,,We hopen dat ons initiatief een wake-upcall is om meer aandacht te besteden aan hun creatieve werk en hun verantwoordelijkheid jegens de dierenwereld.” Volgens AAP heeft Gucci ‘nog niet gereageerd op eerdere kritiek’.

In opspraak

Gucci is zeker niet het eerste modemerk dat in opspraak raakt wegens de inzet van dieren in een campagne. Zo lag Chanel vorige maand nog onder vuur, omdat prinses Charlotte van Monaco een van hun modeshows opende op een paard. Het zorgde voor onvrede bij onder meer dierenwelzijnsorganisatie Peta. Die organisatie spreekt zich al langer uit tegen het gebruik van exotische dierenhuiden door onder meer Louis Vuitton en Gucci.

Het is vandaag Chinees Nieuwjaar, het begin van het jaar van de tijger.

