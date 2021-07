Dierentuin in Californië vaccineert dieren tegen corona

Coronavirus LIVE | Aantal positieve tests naar bijna duizend, Janssen kan tweede fabriek in gebruik nemen

2 juli Het aantal positieve coronatests is opnieuw gestegen. In de afgelopen 24 uur zijn 962 nieuwe gevallen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal in iets meer dan twee weken tijd. Vaccinproducent Janssen heeft toestemming gekregen van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) om in Leiden een tweede fabrieksgebouw in gebruik te nemen. Dat laat EMA vrijdag weten. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.