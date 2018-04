'Dieselgate bom onder klimaatafspraken'

Het gesjoemel met de software van dieselauto’s in Europa legt een bom onder de klimaatafspraken van Parijs. Autorijders schakelen na ‘dieselgate’ zo massaal over op benzine dat de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s vorig jaar voor het eerst sinds 2010 weer toenam – in Nederland zelfs met 2,27 procent, veel meer dan gemiddeld in andere EU-lidstaten.

De auto-industrie maakte dat vanmorgen zelf bekend, op basis van eigen cijfers en data van het Europese Milieuagentschap. De toename tekent zich af tegen de achtergrond van een totaal min of meer gelijkblijvend aantal verkochte auto's.

,,De verschuiving van diesel naar benzine – samen met de relatief nog geringe marktpenetratie van schone motoren – heeft nu een tastbaar effect op de CO2-prestaties van Europa’s nieuwe autobestand'', erkent Erik Jonnaert, secretaris-generaal van de belangenvereniging van autofabrikanten ACEA.

Om eraan toe te voegen: ,,Dit gaat het heel moeilijk maken om toekomstige CO2-doelen te halen. Niet alleen de voorgestelde doelen voor 2030, maar ook de al overeengekomen doelen voor 2020.''

Quote Dit gaat het heel moeilijk maken om toekomsti­ge CO2-doe­len te halen, ook de doelen voor 2020. Erik Jonnaert, ACEA

Jonnaert doelt daarmee op het gegeven dat dieselmotoren klimaatvriendelijker zijn dan benzinemotoren omdat zij minder CO2 uitstoten. Daar staat tegenover dat diesels veel schadelijker zijn als het gaat om stikstofoxiden, fijnstof en roetdeeltjes.

'Tenenkrommend'

De milieuspecialisten van GroenLinks en D66 in het Europese parlement, Eickhout en Gerbrandy, spuwen vuur over de opstelling van de autolobby. ,,Tenenkrommend en niet te harden'', zegt Eickhout.

Gerbrandy: ,,Ze schieten zich in de eigen voet. Afgaande op hun gegevens moeten we veel strengere eisen stellen aan de CO2-uitstoot, want als we zo doorgaan is de transportsector straks verantwoordelijk voor de helft van alle CO2-emissies.''

Beide parlementsleden, eerder lid van de parlementaire onderzoekscommissie Dieselgate, verwijten de lobbyclub dat ze zich blind op de verbrandingsmotor blijft richten, en ze geen melding maakt van de sterk toegenomen verkoop van SUV’s (terreinwagens) als medeoorzaak van toegenomen vervuiling. Gerbrandy: ,,Dat staat letterlijk zo in het rapport van het milieuagentschap, waarop de sector zich baseert.''

Toelatingstesten

In haar eigen conclusies stelt de ACEA dat de toename van het aantal nieuwe benzineauto’s, ook al zijn ze schoner dan vroeger, zich voor heel Europa vertaalt in een 0,4 procent hogere CO2-uitstoot.

In zeventien lidstaten was de uitstoot vorig jaar hoger dan in 2016, ook in grote landen als het Verenigd Koninkrijk (+ 0,8), Frankrijk (+ 0,6), Spanje (+0,5) en Duitsland (+ 0,1). Polen (+ 1,43) en Nederland (+ 2,27) zitten daar dus nog ver boven.

Jonnaert legt de schuld bij de overheid, die nog te weinig infrastructuur aanbiedt voor elektrisch rijden, en zwijgt in alle talen over de bijna 30 miljoen te vuile diesels die door toedoen van zijn eigen leden nog steeds in Europa rondrijden.

Bijna alle grote merken vervalsten de toelatingstesten van hun nieuwe diesels, en weigerden vervolgens soft- en hardware aan te passen om hun auto’s weer binnen de wettelijke emissienormen te brengen. Het gevolg: een wirwar van milieustickers, milieuzones en half of helemaal afgesloten binnensteden, een crashende dieselmarkt en automobilisten die dan maar massaal weer een benzineauto kopen.

Verschuiving

De nieuwste ACEA-cijfers bevestigen dat: vorig jaar reden voor het eerst sinds 2009 zelfs weer meer benzineauto’s dan diesels de showrooms uit. Het percentage diesels zakte van 49,9 naar 44,8 procent, dat van benzineauto’s steeg van 45,8 naar 49,4. De stekkerauto blijft met een marktaandeel van 1,1 tot 1,5 procent marginaal.

Eickhout: ,,Ja, omdat de ACEA in een statische wereld leeft en niet verder kijkt dan diesel en benzine. Als ze echt zo begaan zouden zijn met het klimaat, dan zouden ze strengere reductiedoelstellingen omhelzen, maar die proberen ze juist op alle mogelijke manieren uit te kleden. Van heel dieselgate hebben ze niets geleerd, hun geloofwaardigheid is 0,0.''

Quote Van heel dieselgate heeft de ACEA niets geleerd, hun geloofwaar­dig­heid is 0,0 Bas Eickhout, Europarelementariër

Gerbrandy: ,,Me baserend op de cijfers kan ik ook zeggen dat de verkoop van elektrische auto's met 42 procent is toegenomen, maar de ACEA wil dat niet zien. Zij is hét typevoorbeeld van een brancheorganisatie die te langzaam is om de eigen branche te volgen. De topman van Volkswagen is zelfs vervangen omdat hij te dieselminded is.''