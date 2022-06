Directeur Rode Kruis: ‘We moeten langdurige crises zoals Syrië niet vergeten’

Ze had de hoop dat het misschien wat beter was geworden. Dat het alledaagse bestaan na zoveel jaar oorlog zijn weg weer had gevonden, en dat de vluchtelingen die zijn teruggekeerd hun leven hebben kunnen oppakken. Wat ze in eerste instantie zag in de hoofdstad Damascus was niet goed, maar ook niet heel erg slecht. ,,Er is in elk geval elektriciteit”, zegt Marieke van Schaik, directeur van de Nederlandse afdeling van het Rode Kruis. ,,Niet de hele dag, maar toch. En je kunt er veilig over straat. Maar ik kwam er al snel achter dat Damascus een bubbel is, die compleet los staat van de rest van het land.”