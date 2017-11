Disneyland Parijs bouwt nieuwe futuristische rollercoaster

De snelste achtbaan wordt het nieuwe paradepaardje van Disneyland Parijs. De achtbaan wordt vermoedelijk niet de snelste van Europa. Dat is nog altijd de 'Red Force' in Ferrari Land (in de Spaanse badplaats Salou). Hier halen de gondels snelheden tot 180 kilometer per uur. De meest futuristische wordt de naamloze nieuwe attractie in Frankrijk misschien wél, zeggen bronnen tegen de website.



Hoogstwaarschijnlijk wordt de rollercoaster een kopie van de TRON Lightcycle Power Run, een overdekte lanceerachtbaan in Disneyland Shanghai. In de futuristische achtbaan zitten passagiers op motoren die op topsnelheid met 95 kilometer per uur over de rails zoeven.