Disneyparken wereldwijd waarschijnlijk pas in 2021 weer open

Door de coronacrisis zitten de deuren van de Disneyparken wereldwijd op slot, en dat zal naar alle waarschijnlijkheid nog de rest van het jaar zo blijven. Dat stelt financieel analist John Hodulik althans, directeur van de Zwitserse investeringsbank UBS, in een ontnuchterend rapport, waarin staat dat het bedrijf zich in ‘het oog van de storm’ bevindt.

Midden maart sloot The Walt Disney Company de deuren van zijn parken wereldwijd, toen het coronavirus uitbrak en overal maatregelen werden genomen om een verdere verspreiding tegen de gaan. Disney hoopte in april weer bezoekers te mogen ontvangen, maar intussen zag ‘het huis van de muis’ zich al genoodzaakt van die ambities af te zien. En dat zal volgens de analyse van investeringsbank UBS nog maandenlang zo blijven.

,,De economische recessie, de noodzaak van sociale afstand, nieuwe voorzorgsmaatregelen, het gebrek aan reizen en een afkeer van de menigte zullen het bedrijf wellicht minder rendabel maken tot er een algemeen verkrijgbaar vaccin is”, aldus het rapport van UBS, dat de aandelen van Disney degradeerde van ‘kopen’ naar ‘neutraal’. De bank verwacht dat de themaparken in 2020 een verlies van 463 miljoen euro zullen moeten incasseren en in 2021 een verlies van 185 miljoen. ,,Wij zijn ervan overtuigd dat de parken voor een langere periode niet winstgevend zullen zijn en gaan pas uit van een heropening op 1 januari 2021.

Volledig scherm © ANP Kippa

Controles en beperkingen

Volgens Bob Iger, die in februari ontslag nam als CEO, zullen er in de parken hoe dan ook ‘meer controles en meer beperkingen’ zijn als ze überhaupt zouden heropenen voordat een vaccin beschikbaar is. ,,Zodat bezoekers zich op hun gemak voelen en veilig zijn”, aldus Iger. ,,Net zoals we nu een tassencontrole uitvoeren bij iedereen die onze parken binnengaat, kan het zijn dat we daar een onderdeel aan toevoegen, zoals het meten van de temperatuur van gasten.”

Op de website van Disney werd het volgende bericht geplaatst: ,,Hoewel er nog veel onzekerheid is over de impact van Covid-19, blijven de veiligheid en het welzijn van onze gasten en medewerkers de topprioriteit van The Walt Disney Company. Als gevolg van deze ongekende pandemie en in overeenstemming met de richtlijnen van gezondheidsdeskundigen en de overheid, blijft Disneyland tot nader order gesloten. We zullen deze complexe en veranderende situatie zorgvuldig blijven evalueren.”

Disneyland en Disney World’s Magic Kingdom zijn volgens dagblad The Times de twee drukste pretparken ter wereld. In 2018 had Disneyland 18,7 miljoen bezoekers. Disneyland Paris is op zijn beurt het meest bezochte attractiepark van Europa.