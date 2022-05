Dit gebeurde er vannacht: 60 burgers dood bij aanval op school, alle ogen gericht op Poetin

Overal in de wereld is geschokt gereageerd op het bombardement op een schoolgebouw in Bilohorivka, een dorpje in het oosten van Oekraïne. Zo’n negentig mensen schuilden daar tegen het oorlogsgeweld, toen ze getroffen werden door Russische granaten. President Volodimir Zelenksi zei vannacht in zijn dagelijkse toespraak dat zestig van hen zijn omgekomen. VN-secretaris-generaal António Guterres toonde zich in een verklaring ‘geschokt’ door de aanval: ,, We worden er hiermee weer aan herinnerd dat in deze oorlog, net als zoveel andere conflicten, het de burgers zijn die de hoogste prijs betalen.”

Dag van de Overwinning

De Russische aanval was onderdeel van de oplaaiende strijd in het oosten en zuiden van Oekraïne. Ook de havenstad Odessa, niet zo ver van de Roemeense grens, werd weer getroffen. En de aanvallen op de overgebleven verdedigers van de Azovstal-fabriek in Marioepol gingen dit weekeinde onverminderd door. Het heeft er alle schijn van dat de Russische leider Vladimir Poetin extra haast heeft vanwege de viering van de Dag van de Overwinning.

Vandaag, op 9 mei, herdenken de Russen hun zege op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. In Moskou, maar ook elders in het land, wordt deze dag gevierd met een grote parade. Al weken wordt er over gespeculeerd dat Poetin er bijna niet onderuit kan om met een bijzondere mededeling te komen. Dat kan een aankondiging van een belangrijke overwinning zijn (bijvoorbeeld de ‘bevrijding’ van de oostelijke regio Donbas, maar ook de totale verovering van Marioepol). Het kan ook zijn dat hij officieel de oorlog gaat verklaren aan Oekraïne. Volgens het Kremlin is daar namelijk nog steeds geen sprake van, want het houdt vol dat het gaat om een ‘speciale militaire operatie’. In geval van een oorlog kan de algehele mobilisatie worden afgekondigd, waardoor ook dienstplichtigen kunnen worden opgeroepen voor het front. Dat zou het aantal Russische gevechtstroepen enorm in aantal doen toenemen.

Volledig scherm Verdedigers van de Azovstal-fabriek in Marioepol geven een persconferentie via video. Rechts luitenant Illia Samoilenko. © ANP / EPA

‘Stop de oorlog’

De Navo heeft vanwege de Dag van de Overwinning Rusland nogmaals gevraagd om de oorlog te stoppen. ,,Ik roep president Poetin op de strijd onmiddellijk te staken, zijn troepen terug te trekken uit Oekraïne en vredesbesprekingen te beginnen”, aldus secretaris-generaal Jens Stoltenberg in een interview met de Duitse krant Die Welt dat vandaag verschijnt. ,,Wij staan nog altijd aan de zijde van Oekraïne en blijven zijn recht op zelfverdediging volop steunen.” Hij verwacht dat Poetin vandaag tijdens zijn toespraak ‘opnieuw leugens over de Navo en het Westen’ gaat vertellen.

Inmiddels zijn alle burgers geëvacueerd die nog vastzaten in het fabriekscomplex in Marioepol. Gisteravond kwamen de laatsten van hen veilig aan in gebied dat in handen is van Oekraïne. De reis van 200 kilometer kostte hen twee dagen, omdat de bussen lang werden opgehouden bij Russische controleposten. Op foto’s zijn onder meer dodelijk vermoeide kinderen te zien. De soldaten die zijn achtergebleven in de Azovstal-fabriek gaan ervan uit dat ze geëxecuteerd zullen worden door de Russen, zo liet een van hen, luitenant Illia Samoilenko, weten. ,,Overgave is geen optie. Rusland is niet geïnteresseerd in onze levens.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

G7: Geen Russische olie meer

De G7, de organisatie van de belangrijkste industrielanden, heeft zich voorgenomen te stoppen met de import van Russische olie. Dat gaat niet onmiddellijk gebeuren, maar wel op ‘korte termijn en op een georganiseerde manier’, zo staat in een verklaring. Ook Japan, een land dat zwaar leunt op Russische olie, is akkoord. ,,Dit is voor ons een erg moeilijke beslissing”, aldus premier Fumio Kishida. ,,Maar overeenstemming in de G7 is nu het allerbelangrijkste.” Hij zei niet wanneer een en ander gaat gebeuren.

Volgens het Institute for the Study of War (ISW), een Amerikaanse denktank, heeft het Oekraïense tegenoffensief bij Charkov de Russen gedwongen tot een andere tactiek. Er moeten nu meer troepen naar het gebied rond de tweede stad van Oekraïne om te voorkomen dat de strijd de grens met Rusland bereikt. Dat betekent ook dat andere Russische operaties vertraging oplopen. Het ISW verwacht ook dat Rusland mogelijk de status van de separatistische ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk gaat veranderen. Deze zouden mogelijk samengaan in één grote Donbas Republiek of meteen bij Rusland gevoegd gaan worden.

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne: