Dit gebeurde er vannacht: Eliteteam Joe Biden maakt rampenplan tegen zwaarste Russische wapens

Een speciaal team, opgericht in opdracht van de Amerikaanse president Joe Biden, werkt al weken aan een rampenplan voor het geval de Russische president Vladimir Poetin besluit om biologische, chemische of nucleaire wapens in te zetten.

Dat meldt de The New York Times vannacht op basis van meerdere bronnen binnen het Witte Huis. Vier dagen nadat de Russische invasie in Oekraïne begon, is het zogeheten Tiger Team in het diepste geheim aan de slag gegaan om een plan van aanpak te maken mochten de Russen hun zwaarste wapens gebruiken. Het is niet duidelijk hoe dit rampenplan er operationeel uitziet. Volgens bronnen die de Amerikaanse krant sprak, is de kans groot dat de Navo gaat aanvallen als de Russen chemische of nucleaire wapens in Oekraïne gebruiken met het gevolg dat er chemische of radioactieve wolken een land binnendrijven dat lid is van het militaire bondgenootschap. Ook Navo-topman Jens Stoltenberg merkte gisteren al op dat het gebruik van dit soort wapens ‘grote gevolgen’ heeft voor Rusland.

Het eliteteam, dat werd aangesteld door de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan, komt drie keer per week samen en werkt ook aan plannen voor het geval Rusland besluit een konvooi met wapens op NAVO-grondgebied aan te vallen. Ook wordt nagedacht over scenario’s waarbij Poetin naast Oekraïne ook Moldavië en Georgië zou willen bezetten. En er is aandacht voor de ongekende vluchtelingenstroom die Europa momenteel overspoelt. Zo'n 3,5 miljoen Oekraïners zijn in een maand tijd hun land ontvlucht, de meesten - 2,1 miljoen - zijn de Poolse grens overgestoken.

Volgens de Amerikaanse krant speelt het Tiger Team een centrale rol bij onder meer de besluitvorming over de troepenopbouw in NAVO-landen, het bewapenen van het Oekraïense leger en het uitrollen van sancties voor Rusland. Deze onderwerpen staan later vandaag op de agenda van een aantal bijzondere bijeenkomsten in Brussel.

Top Navo, G7 én EU

Tientallen regeringsleiders, inclusief Joe Biden, wonen aan het begin van de middag een Navo-top bij, daarna is er een bijeenkomst van de G7 (belangrijkste economieën) en ook de 27 EU-landen houden vandaag topoverleg over de oorlog in Oekraïne. De aanwezigheid van de Amerikaanse president moet de eenheid van het Westen tonen. Een eenheid die waarschijnlijk nog lang nodig is aangezien het ziet ernaar uit dat de gevechten voorlopig niet zullen stoppen nu het Russische offensief lijkt te zijn vastgelopen.

De EU zal, samen met de VS en Canada (en mogelijk ook Japan), een evaluatie maken van de al afgekondigde sancties tegen Rusland en misschien ook nog nieuwe maatregelen bespreken. De G7 zal zich buigen over de gevolgen van de oorlog (en de sancties) voor de wereldeconomie. Die gevolgen zijn na vier weken oorlog enorm, denk alleen al aan de hoge gasprijzen en de impact op de voedselketen doordat er in Oekraïne minder tarwe en mais kan worden verbouwd.

Britse militaire steun

In aanloop naar de bijeenkomsten in Brussel maakte de Britse premier Boris Johnson gisteravond bekend 6000 raketten en bijna 30 miljoen euro naar Oekraïne te sturen om het leger te sturen. Het gaat om onder meer antitankwapens, waar Groot-Brittannië er volgens Britse media eerder al 4200 van aan Oekraïne leverde. Johnson zegt over deze laatste levering dat zijn land ‘de verdediging van Oekraïne wil versterken terwijl het tij in de strijd keert’.

Johnson baseert zich op zijn inlichtingendiensten die melden dat de strijd die het Oekraïense leger levert rondom de hoofdstad Kiev succesvol lijkt te zijn. Volgens de Britse inlichtingendiensten voeren de Oekraïense strijdkrachten de druk op Russische troepen ten noordoosten van Kiev flink op. Het Russische leger kampt aan die flank met ‘aanzienlijke logistieke en morele problemen’.

Heroveringen

De kleine stad Makariv, zo’n 50 kilometer ten westen van Kiev, zou volgens de Britten alweer door het Oekraïense leger zijn heroverd. Dat geldt ook voor Moschun, even ten noordwesten van Kiev. In Bucha en Irpin, twee steden net buiten Kiev, is de kans volgens het Britse leger reëel dat de Russische troepen omsingeld kunnen worden.

Ook een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Defensie bevestigt dat de Russen nog steeds kampen met grote logistieke problemen. Er is een gebrek aan voedsel, brandstof en militaire uitrusting. Ook zouden er soldaten met bevriezingsverschijnselen zijn en kampen Russische troepen met communicatieproblemen.

Oproep Zelenski

In zijn dagelijkse videoboodschap riep de Oekraïense president Volodimir Zelenski de hele wereld op om vandaag de straat op te gaan vanwege de oorlog met Rusland, die precies een maand geleden begon. De president riep mensen op naar hun pleinen en straten te komen. ,,Maak jezelf zichtbaar en laat je horen.” Hij zei dat ‘de wereld deze oorlog moet stoppen.’ Rusland voert volgens Zelenski niet alleen een strijd tegen Oekraïne, maar ‘tegen de vrijheid van iedereen in Europa, van iedereen ter wereld’. Dat de oorlog al een maand duurt breekt zijn hart, aldus Zelenski.

Resolutie kansloos

Een door Rusland ingediende resolutie over de ‘humanitaire crisis’ in Oekraïne heeft het vannacht niet gehaald in de VN-Veiligheidsraad. Dertien van de vijftien leden stemden tegen de resolutie waarin niet werd vermeld dat de crisis het gevolg was van de Russische invasie. Alleen China en Rusland stemden voor.

De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Linda Thomas-Greenfield, noemde de resolutie volgens ‘werkelijk gewetenloos’. Andere diplomaten noemden het onacceptabel. ,,Dat Rusland het lef heeft om een resolutie in te dienen waarin de internationale gemeenschap wordt gevraagd een humanitaire crisis op te lossen die alleen door Rusland is veroorzaakt”, stelde Thomas-Greenfield.

De Russische VN-ambassadeur Vasili Nebenzia sprak van een ‘politieke anti-Russische show’.

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne: