Dit gebeurde er vannacht: Minister VS voor het eerst naar Kiev, boosheid om Poetin die wél Pasen viert

Oekraïne ontvangt later vandaag twee belangrijke Amerikaanse ministers. Dat is voor het eerst sinds het begin van de oorlog. Verder is er boosheid omdat Poetin een paasbestand afwees, maar zelf wel naar een paasdienst gaat.

Het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en zijn collega van Defensie Lloyd Austin werd vannacht aangekondigd door president Volodimir Zelenski. ,,We gaan praten over de wapens die we nodig hebben en wanneer ze hier zouden moeten zijn.” Washington heeft de reis van de twee naar Kiev overigens nog steeds niet bevestigd.

Het zou wel de eerste keer sinds het begin van de oorlog zijn dat er zulk hoog Amerikaans bezoek naar Oekraïne komt. Eerder kwamen onder anderen al wel EU-leiders Ursula von der Leyen, Charles Michel en Josep Borrell, de Britse premier Boris Johnson en de leiders van de Baltische staten en Polen.

Eerst naar Kiev

President Zelenski was vannacht tijdens zijn dagelijkse videoboodschap ontstemd over een andere bezoeker. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres komt donderdag naar Kiev, maar begint zijn reis morgen in Turkije en gaat vervolgens dinsdag eerst door naar Moskou. Daar ontmoet hij de Russische leider Vladimir Poetin en zijn minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. ,,Maar de oorlog is hier in Oekraïne", zei een boze Zelenski. ,,In Moskou liggen er geen lijken op straat. Het zou logisch zijn om eerst naar Oekraïne te komen, om hier met mensen te spreken en de gevolgen van de bezetting te zien.”

Marioepol

Ook vannacht is er weer doorgevochten in het oosten en zuiden van Oekraïne. De Amerikaanse denktank Institute for the Study of War schrijft in zijn dagelijkse update onder meer dat de strijd om de Azovstal-fabriek in Marioepol nog steeds voortduurt. Waar president Poetin eerder nog zei dat hij het complex (waar waarschijnlijk nog zo'n 2.000 burgers en soldaten zitten) niet meer zou aanvallen, maar uitroken, zouden er gisteren toch weer grondtroepen zijn ingezet.

Een nieuwe Oekraïense poging om burgers uit de zwaar getroffen stad te evacueren is gisteren mislukt. Na een oproep van de vice-premier hadden zich zo'n 200 mensen verzameld bij een winkelcentrum in het noorden van Marioepol. De Russen zouden ze weggejaagd hebben vanwege dreigende beschietingen. Zelenski waarschuwde vannacht dat hij alle vredesbesprekingen met Rusland afbreekt als de laatste verdedigers van Marioepol worden gedood. Hetzelfde zei hij over het onafhankelijkheidsreferendum dat de Russen mogelijk willen houden in de veroverde stad Cherson.

Volgens de Amerikaanse deskundigen gaan de Russen de komende dagen hun aanvallen in het oosten fors opvoeren. De soldaten die zich eerder al terugtrokken uit de regio rond Kiev worden nu ook hier ingezet.

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) meldt dat enkele van haar waarnemers in de oostelijke regio's Donetsk en Loehansk zijn opgepakt door de Russen. ,,We zijn zeer bezorgd en doen er alles om de leden van deze missie weer vrij te krijgen.” Volgens de OVSE gaat het om een ongewapende, niet-militaire missie die ‘onpartijdig en objectief moet rapporteren over de situatie’.

Volledig scherm De Oekraïense president Volodimir Zelenski gaf gisteren een persconferentie in een metrostation in Kiev. © AFP

Geëmotioneerd

President Zelenski toonde zich tijdens zijn toespraak van vannacht geëmotioneerd toen hij sprak over de raketaanval op de havenstad Odessa. Daarbij kwamen acht mensen om het leven, onder wie een moeder en haar baby van acht maanden. ,,Op welke manier was zij een bedreiging voor Rusland? We gaan uitzoeken wie dit heeft gedaan, iedereen die de orders heeft gegeven en iedereen die ze heeft uitgevoerd. Maakt niet uit hoe lang het duurt.”

Na de eerste raketaanval op Odessa heeft Oekraïne twee andere Russische raketten neergehaald, zo meldt het. Die zouden zijn afgevuurd vanaf een schip in de Zwarte Zee. Volgens het Russische ministerie van Defensie waren de aanvallen bedoeld om een militair vliegveld te treffen. Daar zou een ‘grote hoeveelheid’ wapens uit de VS en Europa zijn opgeslagen.

Zelenski beschuldigde de Russen er verder van dat ze gebruik maken van zogenaamde ‘filtratiekampen’. Hier worden met name Oekraïense mannen naar toe gebracht en ondervraagd voordat ze naar Rusland worden doorgestuurd. In de oorlog in Tsjetjsenië van 20 jaar geleden hadden de Russen ook zulke kampen. ,,Het zijn natuurlijk gewoon concentratiekampen, net zoals van de nazi's vroeger.”

Pasen in Moskou

Vladimir Poetin heeft vannacht in Moskou een paasdienst bijgewoond. Volgens het Russische persbureau Tass heeft hij zoals gebruikelijk een versierd paasei overhandigd aan de Russisch-orthodoxe patriarch Kirill. Deze kerkleider heeft Poetin altijd gesteund. Zo zei hij eerder dat het Westen de oorlog in Oekraïne zelf heeft uitgelokt.

In Oekraïne is woedend gereageerd op het kerkbezoek van Poetin. Kiev had hem om een wapenstilstand gevraagd, zodat ook de Oekraïners naar de kerk konden om het paasfeest te vieren. Poetin heeft dat afgewezen.

