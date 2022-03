Dit gebeurde er vannacht: ‘Oekraïne moet soort Zweden worden’

Dat theater waarschuwde met tekens op de grond dat er zich binnen kinderen schuilhielden, zo blijkt uit satellietbeelden van het Amerikaanse bedrijf Maxar Technologies. Daarop is te zien dat buiten het gebouw in de belegerde havenstad, aan de voor- en achterkant, het woord ‘kinderen’ stond geschreven in het Russisch. Er is nog veel onduidelijk over het bombardement dat het theater woensdag zou hebben getroffen.



Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken beweert dat honderden mensen zich op het moment van het bombardement schuilhielden in het gebouw. Het beschuldigt Rusland van een oorlogsmisdaad. Human Rights Watch (HRW) stelt dat het niet uit kan sluiten ‘dat de aanslag gericht was op een militair doelwit in de omgeving'. Volgens de mensenrechtenorganisatie bood het theater plaats aan ‘zeker vijfhonderd burgers'.