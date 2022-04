Dit gebeurde er vannacht: Rusland waarschuwt voor derde wereldoorlog

,,Het gevaar is serieus, het is echt, je kan het niet onderschatten”, zei Lavrov tegen de staatsmedia over de kans op een nieuwe wereldoorlog. De buitenlandminister beschuldigde de Navo er bovendien van dat ze via Oekraïne ‘oorlog met Rusland voert’. ,,En oorlog is oorlog.” Volgens Lavrov zijn westerse wapeninstallaties in Oekraïne legitieme doelen voor het Russische leger.

De militairen willen niet alleen deze wapeninstallaties onschadelijk maken, maar richten zich ook op Oekraïense spoorwegen en stations. Buitenlandse wapens worden vaak per spoor vervoerd. Om de levering van buitenlandse wapens aan Oekraïense troepen in de Donbas te bemoeilijken, zijn er gisteren zeker zes spoorfaciliteiten met precisieraketten aangevallen. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie bevestigd. Bij deze aanvallen op stations in het westen en midden van Oekraïne vielen er volgens het spoorbedrijf zeker vijf doden en achttien gewonden.

Eerder in april werd een treinstation in Kramatorsk geraakt door een raket. Daarbij vielen ongeveer zestig doden en raakten meer dan honderd mensen gewond. Oekraïne zei destijds dat het Russische leger achter die aanval zat, maar Moskou ontkende dat en gaf de schuld aan Oekraïne zelf.

Volledig scherm Een Oekraïense soldaat loopt door een verwoest Charkov. © AP

Vredesakkoord

Ondanks de dreigende woorden van Lavrov over een nieuwe wereldoorlog, zei hij ook dat er hoe dan ook een akkoord zal komen met Oekraïne, maar dat de inhoud van dat akkoord afhankelijk is van de militaire situatie. Hij gaf daarbij een sneer aan de regering in Kiev die volgens de buitenlandminister alleen doet alsof ze onderhandelt.

,,Welwillendheid heeft beperkingen. Als het niet wederzijds is, helpt dat het onderhandelingsproces niet”, aldus Lavrov. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zou volgens de minister een goede acteur zijn. ,,Maar als je je goed richt op wat hij zegt, spreekt hij zichzelf duizenden keren tegen.” Desondanks zegt hij dat Rusland het vredesoverleg met Oekraïne doorzet.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba reageerde op Twitter op de uitspraken van Lavrov. Volgens Koeleba lukt het Rusland niet derde landen ervan te weerhouden om Oekraïne bij te staan in het conflict. ,,Daarom wordt er nu gesproken over een ‘reëel’ gevaar op een derde wereldoorlog. Dit betekent slechts dat Moskou aanvoelt dat het gaat verliezen in Oekraïne. De wereld moet nu juist z’n inzet om Oekraïne te steunen opvoeren, zodat we kunnen zegevieren en de Europese en wereldwijde veiligheid kunnen waarborgen.”

Oekraïne kan vandaag nog meer beloftes over nieuw militair materieel uit het westen verwachten. De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin treedt op de luchtmachtbasis Ramstein in Duitsland op als gastheer voor op Oekraïne gerichte defensiebesprekingen met bondgenoten.

Volledig scherm De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba reageert fel op de woorden van zijn Russische tegenhanger Lavrov. © AP

President Zelenski meldde in zijn dagelijkse videotoespraak dat de Russische strijdkrachten in twee maanden tijd meer dan 1100 raketten, talloze luchtbommen en artillerie tegen Oekraïne hebben gebruikt. ,,Sommige Oekraïense steden en gemeenschappen zijn tot de grond toe verwoest. Maar ze hebben niets bereikt. En ze zullen niets bereiken.”

Minder graanoogst

De Russische invasie zorgt niet alleen voor verwoesting, maar heeft ook de landbouwproductie van het land aanzienlijk verstoord. De graanoogst zal dit jaar naar verwachting zo’n 20 procent lager zijn dan in 2021, als gevolg van verminderde ingezaaide oppervlakten, zei het Britse ministerie van Defensie in zijn dagelijkse inlichtingenupdate.

Volledig scherm Een vrouw huilt als ze in haar verwoeste huis stapt in het Oekraïense Ozera. © Getty Images

Oekraïne is ‘s werelds vierde grootste producent en exporteur van landbouwproducten. Een verminderde graanaanvoer uit Oekraïne zal de wereldwijde graanprijs opdrijven en de inflatiedruk vergroten. Daarnaast waarschuwden de Verenigde Naties (VN) eerder voor een hongercrisis in met name Afrikaanse landen en het Midden-Oosten als de graantoevoer stokt.

Bezoek VN-baas

António Guterres, secretaris-generaal van de VN, spreekt vandaag in Moskou met president Vladimir Poetin over de oorlog. Een woordvoerder van de VN-baas zei van tevoren dat de Portugees gaat aandringen op een snel vredesakkoord. Guterres spreekt ook met buitenlandminister Sergej Lavrov. Guterres wil van Poetin weten wat er nodig is om vrede te bewerkstelligen. Een oproep van de VN om de wapens neer te leggen tijdens het orthodoxe Pasen vond geen gehoor in Rusland en Oekraïne.

Volledig scherm Secretaris-generaal António Guterres van de VN bezoekt vandaag de Russische president Poetin. © AP

Gisteren sprak Guterres met de Turkse president Recep Erdogan over de oorlog. Turkije heeft al meerdere keren aangegeven te willen bemiddelen in het conflict. Overmorgen gaat de VN-chef naar Kiev, waar hij met Zelenski praat. Ook daar wil hij horen wat er nodig is om tot vrede te komen.

