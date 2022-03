Dit gebeurde er vannacht: ‘Russische parachutisten leveren straatgevechten in Charkov’

Adviseur van het ministerie van Binnenlandse Zaken Anton Herashchenko sprak over talloze dode burgers die Cherson onder meer zouden hebben verdedigd met molotovcocktails. ,,Er is praktisch geen gebied meer in Charkov waar nog geen artilleriegranaat is gevallen”, zei hij in een verklaring op Telegram, op de zevende dag van het Russische offensief in Oekraïne.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Voorafgaand aan de luchtlandingen zouden Russische Kalibr-kruisraketten in de stad Schytomyr zijn ingeslagen op verschillende plekken in de stad en huizen hebben beschadigd en ook een ziekenhuis, meldde het Unian-agentschap. Video’s die op sociale media werden gedeeld, tonen brandende huizen en reddingswerkers. Schytomyr ligt ongeveer 140 kilometer ten westen van de hoofdstad Kiev. Er zouden nu gevechten gaande zijn met Oekraïense eenheden. De Oekraïners melden dat ze erin zijn geslaagd zes nieuwe Russische T-80BWM-tanks in de buurt van Kharkiv te veroveren. De adviseur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Anton Gerashchenko, zei dat vier mensen waren omgekomen, daarbij verwijzend naar de lokale autoriteiten. Het doelwit van de aanval lijkt een nabijgelegen militaire faciliteit.

De Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe heeft gezegd dat de strijdkrachten hun ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne zullen voortzetten. Totdat ze hun doelstellingen hebben bereikt, aldus persbureau Interfax. Met zijn uitspraak maakte hij duidelijk dat de komende dagen meer en grotere middelen worden ingezet dan tot nu toe.

Zuidelijke front

In de Zuid-Oekraïense stad Cherson zouden de Russen veel terrein hebben gewonnen maar gaan de gevechten door. Volgens het Ukrinform-bureau schoot een Russische tank op een gebouw van de Oekraïense geheime dienst SBU. Adviseur van het ministerie van Binnenlandse Zaken Anton Herashchenko sprak over talloze dode burgers die Cherson onder meer zouden hebben verdedigd met molotovcocktails. In Marioepol, een haven aan de Zee van Azov, zijn gisteren meer dan honderd mensen gewond geraakt bij Russisch vuur, aldus de burgemeester van de stad, Vadim Boïtchenko, geciteerd door Oekraïense media. ,,Het aantal gewonde burgers groeit elke dag”, zei de burgemeester volgens het Unian-agentschap. ,,Vandaag zijn er 128 mensen in onze ziekenhuizen. Onze artsen gaan niet eens meer naar huis.”

Onlangs was de situatie in de stad aanvankelijk verbeterd, maar toen vond een nieuwe aanval plaats. De informatie kon niet onafhankelijk worden geverifieerd. Mariupol ligt vlakbij de zogenaamde contactlijn tussen pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger in de regio Donetsk. De stad is strategisch zeer belangrijk.

Ondertussen loopt ook de spanning op met buurland Belarus dat Rusland helpt met troepen en wapens op zijn grondgebied. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zei onlangs dat er geen bewijs was dat Belarussische troepen Oekraïne meevochten. Er komen echter ook berichten in de media dat legereenheden van Belarus zouden zijn gezien in de regio Tsjernihiv aan de grens met Wit-Rusland.

De Russische luchtmacht heeft tot nu toe echter 400 luchtaanvallen uitgevoerd en beschikt over aanzienlijke reserves, aldus Amerikaanse experts. Er is nog geen directe communicatie tussen de Amerikaanse en Russische militaire bevelhebbers, aldus een functionaris.

Volledig scherm De Oekraïense ambassadeur in de VS kreeg tijdens de speach van president Biden een staande ovatie van het Amerikaanse Congres, rechts First Lady, Jill Biden. © AFP

Biden

De Amerikaanse president Joe Biden heeft dinsdagavond (lokale tijd) zijn eerste State of the Union uitgesproken. In deze ‘troonrede’ voor leden van het Congres zet het staatshoofd de belangrijkste plannen uiteen. Biden gebruikte de toespraak onder meer om zijn steun voor Oekraïne uit te spreken en zijn economische plannen te ontvouwen. Verschillende malen haalde hij uit naar de Russische president Vladimir Poetin, die hij op enig moment een ‘dictator’ noemde.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Steeds nieuwe sancties treffen ondertussen Rusland. De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing stopt het met het leveren van onderdelen, onderhoud en technische ondersteuning aan Russische luchtvaartmaatschappijen en belangrijke bedrijfsactiviteiten in Rusland. ,,Terwijl het conflict voortduurt, zijn onze teams gefocust op het veilig houden van onze collega’s in de regio”, aldus een Boeing-woordvoerder. Ook de Amerikaanse oliegigant Exxon kondigt terugtrekking uit Rusland aan . ,,We veroordelen de militaire acties van Rusland”, zei de grootste Amerikaanse oliemultinational.

Ondertussen komen er veel vluchtelingen aan in de buurlanden, vooral in Polen. Volgens de laatste schattingen van de Verenigde Naties gaat het nu om bijna 700.000 mensen. Ondersteuning voor buurlanden, vooral voor opvangvoorzieningen, komt nu op gang, net als de levering van medicijnen en vaccins. Alle EU-lidstaten houden zich nu aan dezelfde, versnelde, procedure voor het opnemen van oorlogsvluchtelingen. Vluchtelingen uit Oekraïne hoeven geen asielprocedure te doorlopen. Ze krijgen voor maximaal drie jaar tijdelijke bescherming in de EU.

Kritiek

Opmerkelijk nieuws uit Rusland was dat afgevaardigden van de gemeente Gagarinsky in Moskou veroordeelt de oorlog tegen Oekraïne, afkeuren. Volgens de Britse omroep BBC had men Vladimir Poetin een brief geschreven met het verzoek de troepen onmiddellijk terug te trekken. De parlementsleden beschrijven de invasie van Oekraïne als een ‘ramp’ en een weg ‘naar de degradatie en verarming van het land’. Het is bijzonder dat Poetin op deze manier wordt bekritiseerd. Op de Russische staatstelevisie is vooral te horen dat er een vredesmissie gaande is in Oekraïne en dat het Westen verantwoordelijk is voor ‘genocide’ in de Donbasregio. Een parlementslid beklaagde zich via de BBC over de ‘hybride oorlog’ die de EU en de VS voeren tegen Rusland