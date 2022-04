Dit gebeurde er vannacht: stiekem bezoek VS aan Kiev

De VS stuurt weer een ambassadeur naar Kiev. Dat is bekendgemaakt tijdens een bliksembezoek van twee belangrijke Amerikaanse ministers aan Oekraïne. En er staat in Rusland, vlakbij de grens met Oekraïne, een oliedepot in brand.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en zijn collega van Defensie Lloyd Austin maakten behalve de terugkeer van diplomaten en een ambassadeur (de ervaren Bridget Brink) ook bekend dat er 661 miljoen euro extra klaarligt. Bijna de helft van dat geld is voor Oekraïne, de rest moet gedeeld worden met landen in de regio. Het geldt als een tegemoetkoming in de kosten die ze hebben gemaakt door het leveren van wapens en andere militaire hulp aan Oekraïne. In totaal hebben de Amerikanen nu sinds het begin van de invasie 3,4 miljard euro aan Kiev gegeven.

Ook komt er een nieuwe wapenlevering aan. Daar had de Oekraïense president Volodimr Zelenski specifiek om gevraagd, met het oog op het Russische offensief in het oosten van zijn land. Het gaat onder meer om zware artillerie, waaronder howitzers. Oekraïense militairen zouden op dit moment al in de buurlanden getraind worden in het gebruik van de langeafstandswapens.

Geheim

Het bezoek van de twee ministers was door Washington uit veiligheidsoverwegingen tot het allerlaatste moment geheim gehouden. Ook toen de Oekraïense president Volodimir Zelenski dit weekend bekend had gemaakt dat ze zouden komen, bleven de Amerikanen zwijgen. Er mochten geen journalisten mee. Die werden geïnformeerd in Polen onder voorwaarde dat ze pas bericht zouden doen als de delegatie weer veilig en wel was teruggekeerd uit Kiev.

Minister van Defensie Austin gaat nu op bezoek in Duitsland. Op de Amerikaanse vliegbasis Ramstein vindt daar een ontmoeting plaats met collega's uit meer dan twintig landen. Ook Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg is daarbij aanwezig.

Brand in oliedepot

Ten noorden van Oekraïne, grofweg halverwege tussen Moskou en Kiev op zo'n 200 kilometer van de grens, staat een oliedepot in brand. Dit is inmiddels ook bevestigd door het Russische persbureau Tass. De melding was vannacht binnengekomen.

Op beelden is de oranje gloed tegen de nachtelijke hemel goed te zien. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Oekraïne heeft nog niets opgeëist. Wel meldden Russische autoriteiten vorige week al dat Oekraïense helikopters aanvallen in het gebied hebben uitgevoerd.

Marioepol

De strijd in Marioepol is intussen nog steeds niet beslecht. Volgens het Institute for the Study of War, een Amerikaanse denktank die dagelijks met analyses komt, maken de Russen zich klaar voor nieuwe aanvallen op de Azovstal-fabriek. Er zitten nog steeds Oekraïense soldaten en burgers in het enorme complex. Zo’n aanval zou leiden tot grote Russische verliezen, aldus de deskundigen. En dat is precies wat de Russische leider Vladimir Poetin zei te willen voorkomen, toen hij vorige week bekendmaakte de strijd daar te willen staken en de laatste verdedigers te willen uitroken.

Oekraïne heeft voorgesteld om vredesbesprekingen te houden in de buurt van het complex. Volgens een adviseur van president Zelenski moeten die gaan over een staakt-het-vuren. Ook moet er gesproken worden over het lot van de inwoners van Marioepol. Er is al een paar keer geprobeerd mensen uit de stad te evacueren, maar dat is steeds op niets uitgelopen.

De Russen zijn ook nog steeds in de aanval in het oosten van het land. Volgens de denktank boeken ze maar weinig vooruitgang. Ze opereren in kleine eenheden op verschillende fronten. Ze lijken nog steeds niet in staat om het grote, allesbeslissende offensief te beginnen waar al een tijd met vrees naar wordt uitgekeken.

Duitse spijt

De Duitse vicekanselier Robert Habeck heeft gisteren in een interview op de zender ZDF gezegd dat zijn land te laat was met militaire hulp aan Oekraïne. ,,Dat was fout. We hadden daar al veel eerder mee moeten beginnen. En dan heb ik het niet over dagen of weken, maar jaren.” Hij zegt dit na groeiende kritiek op het beleid van de regering-Merkel. Die zou zich veel te afhankelijk hebben gemaakt van Rusland, met name als het gaat om de energievoorziening. Zo koopt het land de helft van zijn gas van Moskou.

De Oekraïense president Zelenski heeft vannacht zijn Franse collega Emmanuel Macron gefeliciteerd met zijn herverkiezing. Hij zei dat Macron ‘een echt vriend’ is en dat hij alle hulp die Frankrijk sinds de invasie heeft gegeven zeer waardeert. Zo ging de Franse president vlak voor de oorlog op bezoek bij Vladimir Poetin om te proberen een oorlog te voorkomen.

