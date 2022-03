Dit gebeurde er vannacht: verzet Oekraïne ‘dwingt’ Russen tot praten, internationale reddingsactie voor Marioepol

Het verzet in Oekraïne heeft de Russische troepen ‘krachtige klappen’ toegebracht die een ‘simpele’ boodschap bevatten voor Rusland: serieuze vredesonderhandelingen gaan voeren. Dat heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski gezegd in een vrijdagavond laat verspreidde videoboodschap.

,,Onze verdedigers leiden de Russische leiding naar een eenvoudig en logisch idee: we moeten praten, zinvol praten, dringend en eerlijk’, sprak Zelenski. Door het krachtige verzet van de Oekraïners zijn Russische troepen er een maand na hun invasie in het land nog altijd niet in geslaagd elke grote stad te veroveren en onder controle te houden. In plaats daarvan zijn steden gebombardeerd, stedelijke gebieden verwoest en een kwart van de 44 miljoen inwoners uit hun huizen verdreven.

Het Russische leger had enkele uren eerder bij monde van plaatsvervangend stafchef Sergey Rudskoy meegedeeld dat ‘de gevechtscapaciteiten van de Oekraïense strijdkrachten aanzienlijk zijn verminderd, waardoor het grootste deel van de inspanningen kan worden geconcentreerd op het hoofddoel: de bevrijding van Donbass.’ Pro-Russische separatisten hebben in deze industriële regio in het oostelijke deel van het Oekraïense grondgebied twee ‘republieken’ opgericht die Moskou vlak voor de invasie erkende.

Het herformuleren van de Russische doelen kan het volgens militaire analisten gemakkelijker maken voor president Vladimir Poetin een overwinning te claimen waarmee hij zijn gezicht redt.

De mededeling van het Russische leger kwam vlak nadat de vice-voorzitter van de Russische Veiligheidsraad, Dmitri Medvedev, had benadrukt dat de huidige militaire operatie in Oekraïne ‘door moet gaan totdat ze haar doel heeft bereikt om het land te demilitariseren en te de-nazificeren.’ Westerse functionarissen doen dit laatste af als een ongegrond voorwendsel voor een oorlog die volgens hen is gericht op het omverwerpen van Zelenski's regering.

Cherson

Oekraïense troepen proberen volgens een hoge functionaris van het Amerikaanse ministerie van Defensie de stad Cherson in het zuiden van Oekraïne te heroveren op de Russen. Het Russische leger heeft niet langer vaste controle over de havenstad, reden waarom Cherson nu opnieuw wordt geclassificeerd als een ‘omstreden gebied’. Cherson is door zijn ligging aan de monding van de Dnjepr-rivier volgens de functionaris een strategisch belangrijke stad.

Mochten de Oekraïners erin slagen die stad te heroveren, dan zou dat de Russische aanval op de nabijgelegen en zwaar bevochten stad Mykolajiv bemoeilijken. Ook zou het een mogelijk grondoffensief in de richting van de havenstad Odessa aanzienlijk bemoeilijken.

Marioepol

Voor inwoners van de door Russische troepen omsingelde stad Marioepol is intussen een internationale reddingsactie in de maak. Frankrijk, Turkije en Griekenland zullen ‘een humanitaire operatie’ uitvoeren om hen ‘eerdaags’ te evacueren, kondigde de Franse president Emmanuel Macron aan. ,,Ik zal binnen 48 tot 72 uur een nieuw gesprek voeren met de (Russische) president Vladimir Poetin om de details goed af te stemmen en de voorwaarden veilig te stellen”, zei hij na de Europese top in Brussel.

Volgens Macron bespraken teams van het Elysée vrijdag een en ander met de burgemeester van Marioepol, ‘een stad van ruim 400.000 inwoners waarvan er nog slechts 150.000 zijn overgebleven die in dramatische situaties leven’. Volgens een laatste rapport van het stadsbestuur zijn meer dan 2000 burgers gedood in de stad. Volgens de Oekraïense president Zelenski zitten zo’n 100.000 mensen vast in de strategische havenstad aan de Zee van Azov die al weken wordt belegerd door Russische troepen.

