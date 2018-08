Dit is de nieuwe hoogste wolkenkrabber van Europa

Geboorte­huis Holocaust-overleven­de Elie Wiesel beklad

4:58 Onbekenden hebben in het Roemeense dorpje Sighetul Marmaţiei het geboortehuis van Nobelprijswinnaar en Holocaust-overlevende Elie Wiesel met antisemitische leuzen beklad. In fluorescerend roze letters schreven ze onder meer dat de ,,Nazi-jood" Wiesel ,,in de hel is samen met Hitler".