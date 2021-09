De nieuwe regeringsleider werkte in het verleden nauw samen met de inmiddels overleden Mohammed Omar, de andere oprichter van de taliban, en was zijn politieke adviseur. Hij was minister van Buitenlandse Zaken in het vorige taliban-regime (1996-2001) en staat op een zwarte lijst van de Verenigde Naties vanwege zijn banden met de groepering.

De zoon van Omar, Mohammad Yaqoob, is benoemd tot minister van Defensie. De functie van binnenlandminister gaat naar Sarajuddin Haqqani. Hij is de zoon van de oprichter van het zogeheten Haqqani-netwerk, volgens de Amerikanen een terroristische organisatie. De door de FBI gezochte Haqqani leidt die groep niet alleen, maar is ook een plaatsvervangend leider van de taliban.

Geestelijk leider

Het is niet duidelijk welke rol is weggelegd voor Haibatullah Akhundzada, de belangrijkste geestelijk leider van de taliban. In een verklaring zegt hij ‘alle landgenoten ervan te verzekeren’ dat de tijdelijke regering hard zal werken om ‘de islamitische regels en de sharia in het land te handhaven’. De taliban voerden vanaf 1996 een schrikbewind totdat ze in 2001 werden verdreven. De extremisten stellen zich nu naar de buitenwereld gematigder op, maar of dat daadwerkelijk het geval is moet nog blijken.

Diverse landen hadden opgeroepen tot een inclusieve regering met verscheidene partijen uit de samenleving, maar de 33 aangekondigde leden hebben tot dusver allemaal banden met de taliban en behoren bijna allemaal tot de Pashtun, de grootste etnische groep in Afghanistan. ,,Het kabinet is niet compleet, het is waarnemend”, zei de woordvoerder dinsdag. ,,We zullen proberen mensen uit andere delen van het land mee te nemen.” In de ploeg zitten ook geen vrouwen. ,,Alleen een onderhandeld en inclusief compromis zal Afghanistan duurzame vrede brengen”, reageerde een woordvoerder van de Verenigde Naties.

Machtsovername

De taliban kwamen halverwege augustus in Afghanistan aan de macht na de inname van de hoofdstad Kaboel. De moslimextremisten zeiden een nieuwe regering te presenteren na het vertrek van de Amerikaanse militairen eind augustus. De aankondiging zou eigenlijk vorige week al plaatsvinden, maar liep vertraging op.

Een prioriteit voor de nieuwe regering is de wederopbouw van het door oorlog verscheurde land. De economie kreeg een nieuwe klap door de machtsovername. Een bijkomend probleem voor de taliban is dat Afghanistan een groot deel van zijn tegoeden heeft opgeslagen in de Verenigde Staten, waar de extremisten geen toegang tot krijgen.

Volledig scherm © REUTERS