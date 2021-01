Dit is Kamala Harris: scherp, charmant, sneakerfan en gekmakend ongrijpbaar

Peuter (2) op loopfiets­je twee keer overreden door automobi­list met besneeuwde ruiten

10 januari Een 2-jarig jongentje op een loopfietsje is twee keer overreden door een auto in de Zwitserse stad Oberentfelden. Wonder boven wonder overleefde hij het dubbele ongeval. Dat meldt de politie van het district Aargau.