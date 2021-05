Dit is waarom ontspoorde militair nog jaren op de vlucht kan blijven: ‘Conings is een topspecialist’

Jurgen Conings is een survivor in hart en nieren, een doorgewinterde militair en schietinstructeur, met jarenlange ervaring in oorlogsgebied. ,,Deze man is vermoedelijk een topspecialist in escape en evasion, zoals dat in militair jargon heet’’, zegt oud-kolonel en militair deskundige Peter Wijninga. ,,Een soldaat zoals hij weet als geen ander hoe je het snelst kunt ontsnappen aan je tegenstander en hoe je zolang mogelijk van de radar kunt blijven. Zijn vaardigheden in camouflage en in het overleven in de natuur helpen hem daarbij.’’