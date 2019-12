Dit waren in 2019 de populairste voornamen voor baby’s in Duitsland

Ben en Emma zijn afgelopen jaar het vaakst gekozen als voornamen voor pasgeborenen in Duitsland. Greta was populairder dan andere jaren – ongetwijfeld dankzij de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg – maar dan als tweede voornaam. Dat blijkt uit de ranglijst van hobbyonderzoeker Knud Bielefeld uit Ahrensburg bij Hamburg.

De voornaam Ben staat al voor de negende keer bovenaan de lijst, Emma voor de vierde keer. ,,Ben had een grote voorsprong op Paul en Finn/Fynn, de nummers twee en drie, maar Emma won nipt van Emilia en Hanna(h). Daarom kan ik me voorstellen dat een van deze twee voornamen volgend jaar het populairst is voor meisjesbaby's’’, verklaarde Bielefeld tegenover het Duitse persbureau DPA.



De rest van de voornamen-top tien luidt bij de jongens: Leon, Jonas, Noah, Elias, Felix, Luis/Louis en Henri/Henry. Bij de meisjes zijn het Mia, Sophia/Sofia, Lina, Mila, Marie, Ella en Lea.



Bij de tweede voornaam kozen Duitse ouders dit jaar bij een dochter vooral voor Sophie/Sofie, Marie en Maria. Bij een zoon waren dat Alexander, Elias en Maximilian. Grootste stijgers waren bij de meisjesnamen Frieda en Ella, bij de jongensnamen Matteo en Emil. Greta eindigde op de 30ste plaats, tien hoger dan vorig jaar.



De meest opvallende namen waren bij de meisjes Aureliana, Axella, Dilda, Lieschen en Shyanne. Bij de jongens waren dat Achill, Aurelioano, Ektor, Willibert en Duda (van het Portugese Edouardo).

Deelstaten

Gekeken naar de Duitse deelstaten afzonderlijk stelt de onderzoeker opmerkelijke verschillen vast. Zo kozen ouders in Beieren opnieuw voornamen die elders al lang uit de mode zijn, zoals Andreas en Michael, namen die 50 jaar geleden overal in Duitsland populair waren. Daarnaast kregen baby’s typisch Beierse voornamen als Xaver, Korbinian en Veronika. In de deelstaat Saksen was Kurt populair, een voornaam die in andere deelstaten nauwelijks voorkomt.

In Hamburg, een deelstaat op zichzelf, gaven ouders hun pasgeborenen ook afwijkende voornamen waaronder Alva, Ava Liv Smilla bij de meisjes en Jonte, Mads en Piet bij de jongens.

De meisjesnaam Fiete, die enkele jaren geleden voor het eerst opdook in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren, heeft zich nu verspreid over de rest van Noord-Duitsland en zal naar verwachting afzakken naar het zuiden. ‘Modenamen’ duiken over het algemeen eerst op in het noorden van de Bondsrepubliek en verspreiden zich daarna richting het zuiden, constateert Knud Bielefeld.

Beroemdheden

Sociale gebeurtenissen en beroemdheden beïnvloeden steevast de keuze van ouders voor de voornaam van hun baby, maar dat was dit jaar minder zo in Duitsland, blijkt. Archie, de naam van de in mei geboren zoon van prins Harry en zijn echtgenote Meghan, werd geen populaire jongensnaam. Rezo, de naam van een populaire Duitse muzikant en producent van YouTube-video’s, evenmin. Hetzelfde geldt voor Billie Eilish, de Amerikaanse zangeres die een hit scoorde met Bad Guy, en voor Malaika (Mihambo), de Duitse wereldkampioen verspringen.

Bielefelds ranglijst is gebaseerd op de gegevens van kraamklinieken en registers van de burgerlijke stand. De onderzoeker heeft naar eigen zeggen 592 verschillende bronnen uit 466 Duitse steden geraadpleegd. Op basis daarvan publiceert hij sinds 2006 een representatief overzicht van de populairste voornamen. Afgelopen jaar analyseerde de Hamburger 177.570 geboorteaangiftes uit heel Duitsland, goed voor zo'n 23 procent van alle geboren kinderen.

Volledig scherm Prins Harry, Meghan en zoontje Archie © EPA

Nederland

De populairste babynamen in Nederland van 2019 zijn nog niet bekend. De Sociale Verzekeringsbank komt pas in januari met de namenlijst. Die werd vorig jaar aangevoerd door Julia en Lucas. Bij de meisjes bestond de rest van de top drie uit Emma en Sophie, bij de jongens uit Levi en Finn.

België