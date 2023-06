Dit zijn de vijf inzittenden van de vermiste duikboot Titan

Hamish Harding (58)

Harding is een bekende luchtvaartzakenman, piloot en avonturier. Hij woont in Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten en is onder meer adviseur bij de aankoop van vliegtuigen. Hij liet zelf op Instagram weten deel te nemen aan de Titanic-expeditie en was eerder van de partij bij verschillende spectaculaire ontdekkingstochten, zoals een duik in de 11 kilometer diepe Marianentrog (bij de Filipijnen) en een ruimtereis in 2022. Harding was ook aan boord van de vluchtmissie One More Orbit in 2019, die een record vestigde met de snelste vlucht om de aarde per vliegtuig over beide geografische polen. ‘Vanwege de ergste winter in Newfoundland in 40 jaar, is deze missie waarschijnlijk de eerste en enige bemande missie naar de Titanic in 2023', was een van zijn recente posts. ,,Hamish kan niet stilzitten. Als hij niet hard werkt, doet hij mee met ontdekkingsreizen”, aldus Jannicke Mikkelson, een ontdekkingsreiziger en vriend van de miljonair.



Volledig scherm Hamish Harding een paar dagen voorafgaand aan zijn Titanic-expeditie. © Privébeeld

Shahzada Dawood (48) en Suleman Dawood (19)

Shahzada Dawood is een Pakistaanse zakenman die de duik samen maakt met zijn zoon Suleman. Shahzada is vicevoorzitter van een van Pakistans grootste conglomeraten, Engro Corporation, met investeringen in kunstmest, voertuigproductie, energie en digitale technologieën. Hij staat online vermeld als donateur van het SETI Instituut, een Californische non-profitonderzoeksorganisatie naar ‘buitenaards leven en intelligentie in het universum’. Volgens zijn biografie op de website heeft hij een master in Global Textile Marketing. Dawood is Brits staatsburger en woont in Engeland met zijn vrouw, Christine, en kinderen Suleman en Alina. De ondernemer is een bekende van koning Charles en werkt samen met charitatieve organisaties als de Prince’s Trust International en The British Asian Trust. Shahzada’s interesses omvatten natuurfotografie, tuinieren en ‘het verkennen van natuurlijke habitats’, terwijl zoon Suleman een fan is van sciencefictionliteratuur, volgens een verklaring van de Dawood Group.



Volledig scherm Shahzada Dawood (rechts) en zoon Suleman. © AFP

Paul-Henry Nargeolet (77)

Nargeolet is een gepensioneerde Franse marinecommandant die daarvoor zowel diepzeeduiker was als kapitein van een mijnenveger. Hij staat in eigen land bekend als ‘Monsieur Titanic’, dé Franse expert op het gebied van de Titanic. Hij heeft het wrak van de Titanic al diverse keren bezocht en was ook betrokken bij de eerste expeditie in 1987. In een interview in 2020 met France Bleu radio sprak hij over de gevaren van diepzeeduiken en zei: ,,Ik ben niet bang om dood te gaan, ik denk dat het ooit zal gebeuren.” In een interview met een Ierse krant zei hij onlangs: ,,Als je 11 meter of 11 kilometer naar beneden bent en er gebeurt iets ergs is het resultaat hetzelfde. Als je in heel diep water bent, ben je dood voordat je je realiseert dat er iets gebeurt, dus het is gewoon geen probleem.’’

Volledig scherm Paul-Henry Nargeolet. © AFP

Stockton Rush (61)

Rush is medeoprichter van reisorganisator OceanGate en maakt als bemanningslid deel uit van de expeditie. Rush is tevens mede-oprichter van de OceanGate Foundation, een non-profitorganisatie die nieuwe technologieën wil inzetten voor ontdekkingen in maritieme wetenschap, geschiedenis en archeologie. Hij was ooit de jongste piloot (18) die het brevet haalde om op een DC-8 te mogen vliegen. ,,Een deel van wat we doen, is mensen laten beseffen dat het grootste deel van de menselijke geschiedenis onder water ligt’’, zei hij in een interview. De steenrijke zakenman raakte in opspraak vanwege een uitspraak over veiligheidsregels. Tijdens de bouw van Cyclops 1 , een eerdere versie van de nu vermiste onderzeeër had hij een officiële inspectie geweigerd omdat zijn vaartuig ‘innovatieve kenmerken had die buiten de bestaande standaarden vielen’.



Volledig scherm Stockton Rush. © AP

En wat is OceanGate?

OceanGate werd in 2009 opgericht en is gevestigd in Everett in de westelijke staat Washington. Het bedrijf levert duikboten voor zowel wetenschappelijke -, commerciële-, toeristische-, industriële- als militaire expedities. De directie kondigde onlangs een volgende generatie bemande duikboten en lanceerplatforms aan ‘om de toegang tot de diepe oceaan te vergroten tot wel 4.000 meter’. Toeristen betalen omgerekend 230.000 euro per persoon voor een trip met bijvoorbeeld de Titan die voor de diepste reizen is uitgerust. Andere duikboten als Cyclops 1 en Antipodes dalen af naar respectievelijk 500 en 200 meter diepte. OceanGate heeft volgens de eigen website met succes meer dan 14 expedities en meer dan 200 duiken in de Stille Oceaan, de Atlantische Oceaan en de Golf van Mexico voltooid. 'Na elke missie evalueert en actualiseert het team de procedures als onderdeel van een voortdurende toewijding om te evolueren en de operationele veiligheid te waarborgen’.



Van dag tot dag: wat gebeurde er? Blader door onze tijdlijn

Bonkende geluiden gehoord tijdens zoektocht, zuurstof donderdagochtend op

Er zijn als ‘gebonk’ omschreven onderwatergeluiden opgevangen tijdens de zoektocht naar de duikboot die zondag vermist raakte tijdens een duik naar het wrak van de Titanic. Een Canadees vliegtuig heeft de onderwatergeluiden waargenomen, bevestigt de Amerikaanse kustwacht. Als de passagiers nog leven, kunnen ze niet veel meer doen dan wachten en bidden dat ze snel worden gered, zegt Johan Kragten (70) die in 1973 zelf zonk met een onderzeeboot en dat ternauwernood overleefde.

