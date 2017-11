Docenten voorkomen tientallen doden bij schietpartij Amerika

De leraren van de kleine basisschool Rancho Tehama, op zo'n drie uur rijden van San Francisco, twijfelde geen moment toen ze geweervuur in de buurt hoorden, vlak voor de lessen zouden beginnen. Ze riepen alle kinderen naar binnen en gaven ze opdracht onder tafels en stoelen te schuilen. De deuren draaiden ze op slot, zo stelt assistent-sheriff Phil Johnston tegenover CNN.



De schutter, die door de politie op een andere plek werd gedood, ramde met een gestolen pick-up door de gesloten poort van de school, liep het schoolplein op en vuurde kogels af op ramen en deuren.



Hij probeerde de deuren te openen, maar dat lukte niet. Alleen een toiletraam stond open, maar daar bevond zich niemand. Na zes minuten vertrok hij, gefrustreerd. Volgens het schoolbestuur is één scholier gewond geraakt door de schoten, maar verkeert deze in stabiele toestand. Anderen raakten lichtgewond door rondvliegend glas.



Johnston roemt de snelle actie van het schoolpersoneel: ,,Deze schutter was erop gebrand mensen willekeurig aan te vallen en te doden. Ik moet zeggen dat dit incident, hoe tragisch en slecht het ook was, zoveel erger had kunnen zijn.''