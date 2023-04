Dochter van 'geïsoleerd gezin' wilde bij oom gaan wonen: 'Niet ontsnapt, alleen een ruzie’

advocaat reageertEen Nederlandse vader en Spaanse moeder zijn begin vorige maand in Spanje aangehouden omdat ze jarenlang hun inmiddels volwassen kinderen zouden hebben afgeschermd van de buitenwereld. Ze hadden geen identiteitspapieren en gingen niet naar school. Inmiddels is het gezin weer herenigd. Volgens hun advocaat gaat het om een misverstand. Het gezin leefde uit voorzorg in isolement omdat de moeder overgevoelig zou zijn voor straling, zegt de advocaat in een schriftelijke verklaring tegen deze site.

De politie heeft de zaak nog in onderzoek. De oudste van de twee kinderen, de 24-jarige Daniela, liep weg uit de woning na een ruzie met haar vader. Ze wilde bij haar oom gaan wonen in Matadepera, in de buurt van Barcelona. Omdat ze geen auto had, vroeg ze aan haar buren of die haar weg konden brengen. Volgens de advocaat hebben de buren toen een verkeerde inschatting gemaakt. ,,Ze dachten dat ze werd vastgehouden en brachten haar naar het politiebureau. Daar ontstond het misverstand”, meldt advocaat Pau Simarro.

De ouders van de 24-jarige vrouw werden kort daarop aangehouden en ondervraagd door de politie. In het verhoor lieten ze weten dat de kinderen inderdaad niet naar school gingen, maar dat ze thuisonderwijs kregen. Dat is in zowel Spanje als in Nederland onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Ze kregen les van hun ouders die beide gediplomeerd waren. De vader was computeringenieur, en de moeder werkte als lerares en psycholoog, stelt Simarro.

De rechter oordeelde in een snelzitting dat de kinderen niet uit huis geplaatst kunnen worden, omdat zij inmiddels volwassen zijn en geen zaak tegen de ouders wilden aanspannen. Wel zou de rechter de ouders hebben gesommeerd hun kinderen meer vrijheden te geven.

Afgelegen boerderij

Het gezin is lid van de evangelische kerk en woont in een afgelegen boerderij in de bossen in de Spaanse regio Gerona. Ze mochten volgens Spaanse media geen televisiekijken, konden niet op sociale media, hadden geen vrienden en kregen geen onderwijs. Contact met de buitenwereld zou er amper zijn. De jaloezieën in het huis waren meestal naar beneden.

De advocaat van de familie bevestigt dat het gezin welbewust en in overleg een teruggetrokken bestaan leefde. Maar van een noodsituatie is geen sprake, benadrukt hij. ,,De kinderen zijn door hun ouders niet afgesneden of geïsoleerd. Ze hebben internet en vaste lijn. De ouders hebben hen ook nooit verboden om met andere mensen om te gaan. Ze gebruiken sociale media en hebben relaties met andere mensen, onder wie hun vrienden. Het is absoluut onjuist dat de kinderen alleen met hun ouders het huis mochten verlaten om te gaan winkelen”, zo laat de advocaat weten.

De kinderen hadden gewoon toegang tot internet via de computer en ze beschikten thuis over een vaste telefoon, aldus de advocaat. Niemand in het gezin had alleen een mobiele telefoon, omdat er zorgen waren over straling. De moeder lijdt aan elektrohypersensitiviteit (EHS), een aandoening waarbij men overgevoelig is voor straling. Iemand met EHS voelt zich door straling erg ziek of heeft last van diverse klachten. Daarom kon het gezin ook niet in de buurt van antennes wonen, zei de moeder al tegen de politie.

Israel van Dorsten, een van de kinderen uit de boerderij in Ruinerwold, schreef een boek over zijn leven (video):

Psychiatrische klachten

De kinderen mochten volgens Spaanse media slechts sporadisch het huis uit om hun ouders te vergezellen tijdens het doen van boodschappen. Ook dit wordt door de advocaat ontkend.

Eerder had het gezin in Matadepera gewoond. In de twee huizen naast dat van het gezin woonden de twee broers van haar moeder. De dochter vertelde dat ze met niemand anders omging dan haar ouders en ooms. Ze vertelde de buurman dat het voor het eerst was dat ze iemand sprak buiten haar eigen familie.

De politie nam na het horen van het verhaal contact op met de vader (58) van het gezin. Volgens hem kampte zijn dochter met psychiatrische problemen en werd ze behandeld door haar oom, die psychiater is. De oom bevestigde dat de vrouw medicijnen slikt, maar de papieren om dat te onderbouwen ontbraken. Op papier bestonden de dochter en haar 18-jarige broertje Alex niet. Ze hadden geen identiteitsbewijzen, ook in het onderwijs stonden ze nergens geregistreerd.

Verdacht van mishandeling

Uiteindelijk besloot de politie een procedure aan te spannen bij de rechtbank, die opdracht gaf onderzoek te doen. De ouders werden daarop ondervraagd op verdenking van mishandeling en aanhoudend huiselijk geweld. Uiteindelijk besloot de rechter dat het gezin in de boerderij mocht blijven wonen.

Volgens de advocaat moeten zowel de kinderen als de ouders zich op een later moment nogmaals verantwoorden voor de rechtbank. Tijdens die zitting zal blijken dat alles op een misverstand berust, zegt hij.

Ruinerwold

De zaak doet in lichte mate denken aan ‘Ruinerwold’. Daarbij leefde een Drents gezin, een vader en zes kinderen, negen jaar lang compleet afgesloten van de buitenwereld. Het gezin werd ontdekt nadat een van de kinderen om hulp had gevraagd in een café. Het gezin werd daarop in in één klap wereldnieuws.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: