Dode bouwvakker na instorten steiger Antwerpen geborgen, nog zeker vijf vermisten

UPDATEHet dodelijk slachtoffer dat gisterenavond in het Belgische Antwerpen viel door het instorten van een bouwsteiger en een deel van een school in aanbouw, is vanochtend rond 04.00 uur geborgen, meldt de Belgische brandweer die de hele nacht heeft tevergeefs heeft gezocht naar vijf vermisten die onder het puin liggen.

Uren eerder liet de hulpdienst op Twitter al weten dat de reddingsoperatie de hele nacht zou doorgaan. ,,De reddingswerken gaan nog steeds door. De containers met puin rijden af en aan. Onze ploegen, de aannemer en de civiele bescherming zoeken nog de hele nacht verder. De omgeving is nog steeds afgesloten door de politie.”



De brandweer slaagde er eerder in om een tiental personen te bevrijden en zoekt nog verder naar zeker vijf vermisten onder het puin. Het zou gaan om bouwvakkers met de Portugese nationaliteit. Volgens de politie zijn er in totaal twintig gewonden gevallen, waarvan zeker acht zwaargewonden. Vier verkeren er in levensgevaar.

Bovenverdieping ingestort

Volledig scherm © BELGA De Gazet van Antwerpen schrijft dat het er volgens de eerste informatie op lijkt dat de bovenverdieping van de nieuwbouw deels naar beneden is gekomen, maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Ook binnen zouden nog enkele mensen vastzitten, de brandweer heeft contact met hen.



,,De situatie is zeer instabiel en dat maakt bevrijdingen en zoekacties heel moeilijk”, laat de hulpdienst weten. Bij de zoektocht worden reddingshonden en een drone ingezet. De ravage in de buurt is ook groot. De hulpdiensten proberen alles zo veel mogelijk te beveiligen tegen het verwachte onweer van vanavond.



De steiger was opgebouwd voor de bouw van een nieuwe basisschool met sporthal. Op beelden van de Vlaamse site Het Laatste Nieuws is te zien dat ook een deel van het gebouw ingestort is. Volgens een verslaggever was de bouw bijna klaar: ,,De zonnepanelen lagen er al op.” Volgens haar waren er ook nog bouwvakkers op de steiger aan het werk toen die instortte.

Gevel zakte weg

Een ploegbaas van aannemer Democo was aan het werk op het moment van de instorting. ,,We waren bezig met het metselen van de gevel toen de stelling opeens wegzakte. Er stonden daar op dat moment negen werkmannen van mijn ploeg op. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. In het gebouw was op de vierde en vijfde verdieping een andere ploeg bezig met het uitbreken van een stuk vloer.”

Het zou nog gissen zijn naar de oorzaak van de instorting. ,,Meer onderzoek volgt later. Onze eerste zorg gaat naar de slachtoffers”, aldus de brandweer. De Gazet van Antwerpen schrijft dat het er volgens de eerste informatie op lijkt dat de bovenverdieping van de nieuwbouw deels naar beneden is gekomen, maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk.



Evie Vergauwen woont vlakbij het gebouw en zag het gebeuren. ,,De school gaat in september open, dus de werkmannen waren hier dag en nacht aan het werk. Plots stortte de stelling als dominosteentjes in elkaar en nadien ook een deel van het gebouw. Er was een grote stofwolk te zien. Het is nog een geluk dat dit niet op zaterdag is gebeurd, want dan spelen er veel kinderen”, zegt hij. Andere getuigen spreken van een enorme knal. ,,Ik wist meteen dat het ernstig was”, zegt iemand.

‘Vreselijk drama’

Een omwonende, die in een ziekenhuis werkt, zei dat ze veel gegil hoorde. ,,In pyjama ben ik naar beneden gelopen om te gaan helpen”, vertelde ze de Gazet. De brandweer bracht gewonden volgens de vrouw naar een veldje tussen de gebouwen. ,,Ik heb geleerd dat de stilste slachtoffers er vaak het slechtst aan toe zijn dus ben ik begonnen met me daarover te bekommeren.”

Later bracht ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een bezoek aan de rampplek. Ze sprak over een ‘vreselijk drama’ en betuigde medeleven aan slachtoffers en hun naasten. ,,Ik ben hier ook om de hulpdiensten een hart onder de riem te steken tijdens de moeilijke zoektocht die nog uren zal duren.”

De school staat in de wijk Nieuw Zuid, in het zuidwesten van de stad en niet ver van de Schelde. Het medisch interventieplan is afgekondigd en bewoners wordt gevraagd om uit de buurt te blijven. De stad Antwerpen vraagt aan omwonenden om ramen en deuren voorlopig gesloten te houden en binnen te blijven. ,,De hevige wind kan zorgen voor opwaaiend stof”, klinkt het. ,,De hulpdiensten monitoren de situatie in de omgeving.” Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) vraagt ook om de hulpdiensten hun werk te laten doen. ,,Onze hulpdiensten zijn volop bezig met een reddingsactie”, zegt hij. ,,Zij hebben alle ruimte nodig, mijd daarom voorlopig de plek.”

Volledig scherm Stofwolken net na de instorting. © RV

Volledig scherm Op het Nieuw Zuid is een stelling ingestort. © BSB

Volledig scherm Op het Nieuw Zuid is een stelling ingestort. © BSB

Volledig scherm Op het Nieuw Zuid is een stelling ingestort. © JAA

