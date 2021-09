Dode door krachtige aardbeving Kreta

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Griekse televisiezender ERT meldt dat zeker één persoon is overleden als gevolg van de beving in het dorp Arkalochori. De lokale burgemeester zegt dat het gaat om een bouwvakker die een door de aardbeving ingestorte kerk aan het restaureren was. Negen mensen raakten er lichtgewond.

In Arkalochori zijn meerdere gebouwen beschadigd. In de omgeving van Heraklion zijn oude gebouwen ingestort. De schade lijkt volgens de eerste berichtgeving beperkt te blijven tot bepaalde delen van Kreta.

In het dorp Kalyves, dat niet in de buurt van het epicentrum ligt, gaat het leven volgens de Nederlandse Carmen Kleinegris (64) ‘weer gewoon verder’. Kleinegris verblijft op het eiland en werd wakker doordat haar bed trilde. Even dacht ze dat ze nog droomde. ,,Was dit echt, vroeg ik mezelf af.” Ze schrok er naar eigen zeggen niet van. ,,Aardbevingen komen vaker voor in dit soort gebieden.”