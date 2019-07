Dode en 29 gewonden: reuzenschommel breekt af in Indiaas pretpark

De schrik bij de bezoekers van het Kankaria Amusementspark in het Indiase Ahmedabad is groot als een deel van de Discovery - een groot uitgevallen schommel die in Nederland bekendstaat als ‘Frisbee’ of ‘Vliegende Schotel’ - afbreekt en naar beneden komt. De arm, met daaraan het zitgedeelte, slaat tegen een van de pilaren en blijft nog even hangen. Dan stort het gevaarte onherroepelijk neer. Van de 31 inzittenden komen er twee om het leven en raken er 29 gewond, waarvan 3 zwaar.



Het tragische ongeluk in India lijkt sterk op een soortgelijk incident, eind vorige maand, in Oezbekistan. In pretpark Istiklol in de stad Jizzakh kwam daarbij een 19-jarige parkganger om het leven. Ook in dit geval brak de arm van de ronddraaiende schommel af op het moment dat het ding omhoog ging. Hoeveel inzittenden er verder gewond raakten, wordt door de Oezbeekse autoriteiten niet gemeld. De attractie werd in maart geplaatst. In mei verscheen nog een kritisch rapport over de veiligheid van het park.