Dode en gewonde bij ontploffing in Liverpool, drie personen opgepakt op verdenking van terrorisme

Bizar toeval: in Plymouth neergescho­ten Brit (33) overleefde eerder bloedbad in Tunesië

De kans dat je betrokken raakt bij een aanslag op mensenlevens, is (gelukkig) niet zo heel groot. Toch zag een man uit het Verenigd Koninkrijk door een onwaarschijnlijk toeval een bloedbad twee keer van dichtbij gebeuren. Nadat de 33-jarige Ben Parsonage in 2015 ternauwernood ontsnapte aan de terreuraanslag in Tunesië, kroop hij afgelopen donderdag opnieuw door het oog van de naald bij het bloedbad in Plymouth.

17 augustus