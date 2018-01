Dode en gewonden na eruptie Japanse vulkaan in populair ski-gebied

Op de beelden is goed te zien hoe de zwarte as is neergedaald op de besneeuwde bergtoppen. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwde ook voor rondvliegende rotsblokken die in een radius van 2 kilometer kunnen neer komen.



De dienst verhoogde het dreigingsniveau waardoor iedereen die in de omgeving van de berg woont, geadviseerd wordt om binnen te blijven. Ouderen, kinderen en zieken worden geëvacueerd. Tien mensen raakten al bedolven onder een lawine.



Het dak van een gebouw van een ski-resort, waar zo'n tachtig mensen schuilden, raakte beschadigd door stenen die uit de vulkaan komen. Ook een van de kabelbaancabines werd geraakt.