Dode en gewonden na mesaanval in Parijs, dader doodgeschoten

In totaal raakten vijf personen gewond door de aanval. Eén van hen overleed, twee raakten zwaargewond, de andere twee slechts lichtgewond. Over een motief is nog weinig bekend, al beweerden enkele getuigen dat de man 'Allahu akbar' schreeuwde. Justitie heeft de zaak doorgespeeld naar de openbaar aanklager die belast is met terrorismebestrijding.



Islamitische Staat eiste later op de avond de aanslag op. De terroristische organisatie claimde dat de aanvaller één van hun strijders was.



Het incident vond plaats in het tweede arrondissement in de buurt van l'Opéra in Parijs. Een wijk met veel restaurants en bars waar het vaak druk is op zaterdagavond.